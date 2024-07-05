Кабмин уволил главу Госкино Марину Кудерчук: кто будет исполнять ее обязанности
5 июля 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:Тарас Мельничук
Марина Кудерчук больше не является главой Госкино. Правительство приняло решение уволить ее с должности на заседании 5 июля.
О соответствующем решении Кабинета министров сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде. Правительство уволило Марину Кудерчук с должности председателя Госагентства по вопросам кино.
К слову Фильм "Крепостная" скоро во всех кинотеатрах: 5 причин, почему его должен увидеть каждый
Юлия Шевчук временно будет исполнять обязанности председателя Госкино.
Что известно о Марине Кудерчук
- Марину Кудерчук назначили на должность главы ведомства в феврале 2020 года. Уже тогда это решение раскритиковали из-за нехватки опыта и недостаточной компетентности.
- Немалая волна возмущения поднялась, когда Госкино издало приказ о "реорганизации" "Довженко-Центра". Работники назвали это решение фактическим его уничтожением, тогда как Кудерчук заявила, что эти упреки являются манипулятивными.
- Призвало об отставке Марины Кудерчук киносообщество, общественный совет при Госкино и Украинская киноакадемия, при поддержке которой более 700 деятелей культуры подписали письмо о недоверии к руководству ведомства.