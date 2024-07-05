Про відповідне рішення Кабінету міністрів повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді. Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держагентства з питань кіно.
До слова Фільм "Кріпачка" скоро у всіх кінотеатрах: 5 причин, чому його має побачити кожен
Юлія Шевчук тимчасово виконуватиме обов'язки голови Держкіно.
Що відомо про Марину Кудерчук
- Марину Кудерчук призначили на посаду голови відомства у лютому 2020 році. Вже тоді це рішення розкритикували через брак досвіду та недостатню компетентність.
- Чимала хвиля обурення здійнялась, коли Держкіно видало наказ про "реорганізацію" "Довженко-Центру". Працівники назвали це рішення фактичним його знищенням, тоді як Кудерчук заявила, що ці закиди є маніпулятивними.
- Закликала про відставку Марини Кудерчук кіноспільнота, громадська рада при Держкіно та Українська кіноакадемія, за підтримки якої понад 700 діячів культури підписали лист про недовіру до керівництва відомства.