Кино 24 собрал ленты, что подарят праздничное настроение и подойдут для просмотра всей семьей.

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"Принц Египта"

Полнометражный мультфильм рассказывает историю мальчика, который на водах Нила приплывает во дворец фараона. Им начинает заниматься сам правитель Египта.

"Принц Египта": смотрите трейлер онлайн

Мальчика называют Моисеем, вместе с отцом он получил также брата Рамзеса. Хоть ребята росли как самые близкие друг для друга люди, в один день им предстоит сразиться. Кто погибнет от руки брата? Или, возможно, им удастся найти общий язык?

"Ледниковый период: Погоня за яйцами"

Это специальный фильм, вышедший между четвертой и пятой серией саги мультфильмов. Герои как раз готовятся к Пасхе и каждый проводит это время по-своему. Сид решил высиживать вместо птичек яйца, начав бизнес.

"Ледниковый период: Погоня за яйцами": смотрите трейлер онлайн

Вдруг у него похищают целую партию яиц – это делает коварный кролик-пират. Героев ждет испытание, что проверит их дружбу.

"Куда приводят мечты"

Если хотите посмотреть что-то не на тему Пасхи, вам подойдет фантастическая мелодрама Винсента Уорда, которая получила Оскар за лучшие визуальные эффекты. Фильм рассказывает о молодой паре, которая счастлива в браке до момента, когда их дети попадают в автокатастрофу.

"Куда приводят мечты": смотрите трейлер онлайн

Время проходит и дела налаживаются, но теперь в аварию попадает мужчина. После смерти он появляется в раю, тогда как его жена совершает самоубийство и попадает в ад. Мужчина готов пойти на все, чтобы спасти любимую.