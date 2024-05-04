Кіно 24 зібрав стрічки, що подарують святковий настрій та підійдуть для перегляду усією сім'єю.

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"Принц Єгипту"

Повнометражний мультфільм розповідає історію хлопчика, який на водах Нілу припливає до палацу фараона. Ним починає опікуватися сам правитель Єгипту.

"Принц Єгипту": дивіться трейлер онлайн

Хлопчика називають Мойсеєм, разом з батьком він здобув також брата Рамзеса. Хоч хлопці росли як найближчі один для одного люди, в один день їм належить битися. Хто загине від руки брата? Чи, можливо, їм вдасться знайти спільну мову?

"Льодовиковий період: Погоня за яйцями"

Це спеціальний фільм, що вийшов між четвертою та п'ятою серією саги мультфільмів. Герої саме готуються до Великодня і кожен проводить цей час по-своєму. Сід вирішив висиджувати замість пташок яйця, започаткувавши бізнес.

"Льодовиковий період: Погоня за яйцями": дивіться трейлер онлайн

Раптом у нього викрадають цілу партію яєць – це робить підступний кролик-пірат. Героїв чекає випробування, що перевірить їхню дружбу.

"Куди приводять мрії"

Якщо бажаєте подивитися щось не на тему Великодня, вам підійде фантастична мелодрама Вінсента Ворда, яка отримала Оскар за найкращі візуальні ефекти. Фільм розповідає про молоду пару, яка щаслива у шлюбі до моменту, коли їхні діти потрапляють в автокатастрофу.

"Куди приводять мрії": дивіться трейлер онлайн

Час минає і справи налагоджуються, але тепер в аварію потрапляє чоловік. Після смерті він з'являється у раю, тоді як його дружина скоює самогубство і потрапляє у пекло. Чоловік готовий піти на все, щоб врятувати кохану.