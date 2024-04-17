А теперь кинолюбители с нетерпением ожидают премьеры третьего сезона "Бриджертонов". Netflix решил разделить будущий сезон на две части, по четыре серии в каждой. Больше информации о новой истории и ожидаемой дате премьеры можно найти в материале Кино 24.

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Вскоре премьера третьего сезона "Бриджертонов": что известно

Первая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны" выйдет на экраны 16 мая 2024 года, а вторая часть запланирована на 13 июня. Авторы решили сосредоточиться в следующем сезоне на отношениях Колина и Пенелопы.

Дорогой читатель, автор хочет спросить тебя ... что больше всего ведет нас нашим путем? Наш разум, наши сердца? Возможно, нам следует найти ответ вместе,

– говорится в новом послании Леди Уислдаун.

"Бриджертоны" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Уже известно, что Колин Бриджертон планирует восстановить доверие Пенелопы после неприятных слов о ней. Он будет помогать ей в поисках мужа, но одновременно будет мечтать быть не только другом для нее.

Зрители также узнают, смогут ли Элоиза и леди Уислдаун восстановить свою дружбу.

В актерском составе будут представлены как известные, так и новые лица. Среди них:

Никола Колфман;

Люк Ньютон;

Анна Додд;

Чаритра Чандран;

Люк Томпсон;

Клаудия Джесси;

Дэниел Фрэнсис;

Джеймс Фун;

Ханна Нью;

Симон Эшли,

Сэм Филипс.

О чем были предыдущие сезоны "Бриджертонов"

Первый сезон сериала посвящен старшей дочери леди Вайолет, очаровательной Дафни. Девушка триумфально дебютирует в высшем мире, получая от королевы звание "бриллиант сезона". Однако джентльмены, по каким-то причинам, избегают юной леди.

"Бриджертоны": смотрите трейлер первого сезона

Делу мешает бульварная газета со сплетнями, которую выпускает леди Уислдаун. Кроме того, Энтони, старший брат Дафни, отвергает почти всех потенциальных поклонников, кроме неприятного и наглого лорда Бербрука, который совсем не нравится Дафни.

В то же время в Лондон после смерти отца возвращается шикарный повеса и всеобщий любимец, Саймон Бассет, герцог Гастингс. Его появление в обществе меняет все.

Авторы второго сезона решили уделить внимание самому старшему брату Дафни. Холостой повеса виконт Энтони Бриджертон не очень стремится жениться, но из чувства долга соглашается на поиски пары. Ни одна из претенденток не соответствует его требованиям. Но, на счастье, в Лондон прибывает Мэри Шарма, которая ищет мужа для своей младшей дочери Эдвины.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер второго сезона

Когда королева объявляет Эдвину бриллиантом сезона, Энтони понимает, что нашел свою пару. Юная девушка также влюбляется в виконта, но ее старшая сестра Кейт делает все возможное, чтобы помешать их помолвке. Она считает, что Бриджертон слишком дерзкий и никогда не будет относиться к женщине с уважением.

На протяжении сезона самоуверенная Кейт и Энтони постоянно конфликтуют, что приводит к возникновению чувств.