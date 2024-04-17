А тепер кінолюби з нетерпінням очікують прем'єри третього сезону "Бріджертонів". Netflix вирішив розділити майбутній сезон на дві частини, по чотири серії в кожній. Більше інформації про нову історію та очікувану дату прем'єри можна знайти у матеріалі Кіно 24.
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Невдовзі прем'єра третього сезону "Бріджертонів": що відомо
Перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони" вийде на екрани 16 травня 2024 року, а друга частина запланована на 13 червня. Автори вирішили зосередитися у наступному сезоні на відносинах Коліна та Пенелопи.
Любий читачу, авторка хоче запитати тебе...що найбільше веде нас нашим шляхом? Наш розум, наші серця? Можливо, нам слід знайти відповідь разом,
– йдеться у новому посланні Леді Віслдаун.
"Бріджертони" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Вже відомо, що Колін Бріджертон планує відновити довіру Пенелопи після неприємних слів про неї. Він буде допомагати їй у пошуках чоловіка, але водночас мріятиме бути не лише другом для неї.
Глядачі також дізнаються, чи зможуть Елоїза і леді Віслдаун відновити свою дружбу.
В акторському складі будуть представлені як відомі, так і нові обличчя. Серед них:
- Нікола Колфман;
- Люк Ньютон;
- Анна Додд;
- Чаритра Чандран;
- Люк Томпсон;
- Клаудія Джессі;
- Деніел Френсіс;
- Джеймс Фун;
- Ганна Нью;
- Симон Ешлі,
- Сем Філіпс.
Про що були попередні сезони "Бріджертонів"
Перший сезон серіалу присвячений старшій доньці леді Вайолет, чарівній Дафні. Дівчина тріумфально дебютує у вищому світі, отримуючи від королеви звання "діамант сезону". Проте джентльмени, з якихось причин, уникають юної леді.
"Бріджертони": дивіться трейлер першого сезону
Справі заважає бульварна газета з плітками, яку випускає леді Віслдаун. Крім того, Ентоні, старший брат Дафні, відкидає майже всіх потенційних залицяльників, окрім неприємного та нахабного лорда Бербрука, який зовсім не подобається Дафні.
Водночас у Лондон після смерті батька повертається шикарний гульвіса і загальний улюбленець, Саймон Бассет, герцог Гастінґс. Його поява в суспільстві змінює все.
Автори другого сезону вирішили приділити увагу найстаршому брату Дафні. Неодружений гульвіса віконт Ентоні Бріджертон не дуже прагне одружитися, але з почуття обов'язку згоджується на пошуки пари. Жодна з претенденток не відповідає його вимогам. Але, на щастя, до Лондона прибуває Мері Шарма, яка шукає чоловіка для своєї молодшої дочки Едвіни.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другого сезону
Коли королева оголошує Едвіну діамантом сезону, Ентоні розуміє, що знайшов свою пару. Юна дівчина також закохується в віконта, але її старша сестра Кейт робить все можливе, щоб завадити їх заручинам. Вона вважає, що Бріджертон занадто зухвалий і ніколи не буде ставитися до жінки з повагою.
Протягом сезону самовпевнена Кейт та Ентоні постійно конфліктують, що призводить до виникнення почуттів.