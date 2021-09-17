Премьера 3 сезона "Полового воспитания": что стоит знать про самый острый сериал с подростками

Британский комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) производства Netflix ждал своего выхода полтора года и наконец появился на стриминговом сервисе. Сериал о подростковой любви, сексуальных отношениях и всех рисках, связанных с этим, ждали не столько юные зрители, но и взрослые. Что мы увидим в новом, третьем сезоне – читайте дальше.

Сюжет сериала

В новом сезоне, который вышел на экраны 17 сентября, режиссеры продолжили историю нескольких школьников Мурдейла: Отис, главный герой, продолжает раздавать советы одноклассникам как тайный сексолог, его друг – гей Эрик завязывает роман с другим парнем, а бунтарка Мэйв игнорирует ухаживания Отиса, поскольку так и не получила от него сообщение с признанием в чувствах в предыдущем сезоне. Что интересно, мама Отиса, Джин, в новых сериях будет ожидать рождение малыша.

К слову "Половое воспитание" 3 сезон: в новом трейлере показали, чем удивит сериал

В общем, сериал продолжит освещать те темы, что и в предыдущих сезонах: сексуальную идентичность, гиперсексуальность, мастурбацию, подростковая беременность, рискованное сексуальное поведение и прочее. В общем первый сезон сериала "Половое воспитание", который вышел еще 11 января 2019 года, получил высокий рейтинг пользователей на сайте Rotten Tomatoes и стал одним из 15-ти лучших сериалов Netflix, HBO и Apple TV 2020 года по версии кинокритиков BBC. Второй сезон вышел на стриминге Netflix 17 января 2020 года. Что касается третьего сезона, то его выход затянулся из-за пандемии коронавируса.

В сериале сыграют такие актеры:

Джиллиан Андерсон – в роли Джин Милборн;

Аса Баттерфилд – роль Отиса,

Эмма Макей – в роли Мэйв;

Нкути Гатва – в образе Эрика;

Кедар Вильмс-Стрелинг – в образе Джексона;

Джемайма Кирк – роль директора школы;

Джейсон Айзекс – роль Питера Гроффа;

Дуа Салех – роль небинарного ученика школы.

Кадры из нового сезона "Полового воспитания" / Фото из инстаграма Netflix

Отметим, что съемки сериала проходили на территории Южного Уэльса и Англии в долине реки Вай, в том числе в населенных пунктах Лландого и Тинтерн в Монмутшире. Что касается сцен, которые происходили в средней школе Мурдейла, то они были сняты в бывшем кампусе Университета Южного Уэльса в Карлеоне, Ньюпорт.

"Половое воспитание" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн