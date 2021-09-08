До премьеры третьего сезона осталось около недели, поэтому сейчас режиссеры открыли главные "карты" грядущих серий. "Мы становимся старше. Мы становимся сильнее. Мы растем вместе" – под таким лозунгом состоится третий сезон "Сексуального воспитания".

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Что показал новый трейлер

В трейлере нового сезона мы увидим, как в школу Мурдейл придет новый директор Хоуп Хеддон, роль которой сыграла Джемайма Кирк. Когда-то она здесь училась, а теперь намерена сменить школу на новое прогрессивное учебное заведение.

Что касается главных героев сериала, то Отис (Аса Баттерфилд) продолжает "страдать" по однокласснице Мейв (Эмма Макки), которая так и не получила голосового сообщения от него в финале предыдущего сезона. Эрик (Нкути Гатва) и Адам (Коннор Свинделлс) теперь стали официально парой, а мама Отиса – Джин (Джиллиан Андерсон) ждет ребенка. В целом подростки высшей школы продолжают свои секс-эксперименты, пока Отис дает им свои советы как тайный сексолог.

"Половое воспитание" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

Кто вернется к своим ролям в третьем сезоне сериала "Половое воспитание"

Джиллиан Андерсон - в роли Джин Милборн;

- в роли Джин Милборн; Аса Баттерфилд – как Отис, Эмма Макей – в роли Мэйв;

– как Отис, Эмма Макей – в роли Мэйв; Нкути Гатва – в образе Эрика;

– в образе Эрика; Кедар Вильмс-Стрелинг – в образе Джексона.

Новые киногерои: