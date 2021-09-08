До прем'єри третього сезону залишилось близько тижня, тому зараз режисери відкрили головні "карти" прийдешніх серій. "Ми стаємо старшими. Ми стаємо сильнішими. Ми ростемо разом", – під таким гаслом відбудеться третій сезон "Сексуального виховання".

Цікаво "Статеве виховання 3": Netflix показав перші кадри та повідомив дату прем’єри

Що показав новий трейлер

У трейлері нового сезону ми побачимо, як у школу Мурдейл прийде нова директорка Хоуп Хеддон, роль якої зіграла Джемайма Кірк. Колись вона тут навчалась, а тепер має намір змінити школу на новий прогресивний навчальний заклад.

Щодо головних героїв серіалу, то Отіс (Аса Баттерфілд) продовжує "страждати" за однокласницею Мейв (Емма Маккі), яка так і не отримала голосового повідомлення від нього у фіналі попереднього сезону. Ерік (Нкуті Гатва) і Адам (Коннор Свінделлс) тепер стали офіційно парою, а мама Отіса – Джин (Джилліан Андерсон) чекає на дитину. Загалом підлітки вищої школи продовжують свої секс-експерименти, поки Отіс дає їм свої поради як таємний сексолог.

"Статеве виховання" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"

Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;

– у ролі Джин Мілборн; Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;

– як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв; Нкуті Гатва – в образі Еріка;

– в образі Еріка; Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.

Нові кіногерої: