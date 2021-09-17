Прем'єра 3 сезону "Статевого виховання": що варто знати про найгостріший серіал з підлітками

Британський комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) виробництва Netflix чекав свого виходу півтора року і нарешті з'явився на стримінговому сервісі. Серіал про підліткове кохання, сексуальні стосунки та усі ризики, пов'язані з цим, чекали не стільки юні глядачі, а й дорослі. Що ми побачимо у новому, третьому сезоні – читайте далі.

Сюжет серіалу

У новому сезоні, який вийшов на екрани 17 вересня, режисери продовжили історію кількох школярів Мурдейла: Отіс, головний герой, продовжує роздавати поради однокласникам як таємний сексолог, його друг-гей Ерік зав'язує роман з іншим хлопцем, а бунтарка Мейв ігнорує залицяння Отіса, оскільки так і не отримала від нього повідомлення зі зізнанням у почуттях в попередньому сезоні. Що цікаво, мама Отіса, Джин, у нових серіях очікуватиме на народження малюка.

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Загалом, серіал продовжить висвітлювати ті теми, що й у попередніх сезонах: сексуальну ідентичність, гіперсексуальність, мастурбацію, підліткову вагітність, ризиковану сексуальну поведінку та інше. Загалом перший сезон серіалу "Статеве виховання", який вийшов ще 11 січня 2019 року, отримав високий рейтинг користувачів на сайті Rotten Tomatoes і став одним з 15-ти найкращих серіалів Netflix, HBO та Apple TV 2020 року за версією кінокритиків BBC. Другий сезон вийшов на стримінгу Netflix 17 січня 2020 року. Щодо третього сезону, то його вихід затягнувся через пандемію коронавірусу.

У серіалі зіграють такі актори:

Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;

Аса Баттерфілд – роль Отіса,

Емма Макей – у ролі Мейв;

Нкуті Гатва – в образі Еріка;

Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона;

Джемайма Кірк – роль директорки школи;

Джейсон Айзекс – роль Пітера Гроффа;

Дуа Салех – роль небінарного учня школи.

Кадри з нового сезону "Статевого виховання" / Фото з інстаграму Netflix

Зазначимо, що знімання серіалу проходили на території південного Уельсу і Англії в долині річки Вай, в тому числі в населених пунктах Лландого і Тінтерн в Монмутширі. Щодо сцен, які відбувалися в середній школі Мурдейла, то вони були зняті в колишньому кампусі Університету Південного Уельсу в Карлеоні, Ньюпорт.

"Статеве виховавання" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн