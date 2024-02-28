Вспомните в материале Кино 24, о чем была первая часть "Дюны". А также узнайте, что интересного для вас приготовили кинотворцы на этот раз.

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Премьера "Дюны 2": о чем была первая часть

Это невероятно авантюрная история, которая полюбилась зрителям. По рейтингу IMDb ленту оценили в 8.0 баллов. В этой части повествуется о Поле Атриде, который является выдающимся и одаренным парнем. На его плечи возложены большие задачи, для достижения которых ему придется тяжело работать.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер первой части фильма

Отправившись на самую опасную планету во Вселенной, Пол пытается спасти будущее своей семьи и народа. Конфликт между враждебными силами возникает из-за ценного и редкого ресурса – вещества, которое имеет потенциал раскрыть высокие возможности человечества. Только те, кто сумеет победить собственные страхи, смогут выжить.

Долгожданный фильм "Дюна 2": что известно о ленте

Вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна" послужила литературной основой для этого фильма.

В этой части, кроме Тимоти Шаламе и Зендеи, к своим ролям вернулись и другие актеры: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Среди новых персонажей появились падишах-император Шаддам IV, роль которого исполнил Кристофер Уокен и его дочь принцесса Ирулан Коррино, которую сыграла Флоренс Пью.

"Дюна 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Сначала релиз фильма был запланирован на 3 ноября 2023 года, но его перенесли на полгода из-за всеобщей забастовки актеров Голливуда.

Продолжительность фильма станет рекордной для Дени Вильнева – 2 часа 46 минут. Украинские зрители смогут посмотреть "Дюну 2" на больших экранах уже с 29 февраля 2024 года.