Пригадайте у матеріалі Кіно 24, про що була перша частина "Дюни". А також дізнайтесь, що цікавого для вас приготували кінотворці на цей раз.

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Прем'єра "Дюни 2": про що була перша частина

Це неймовірно авантюрна історія, яка полюбилася глядачам. За рейтингом IMDb стрічку оцінили у 8.0 балів. У цій частині оповідається про Пола Атріда, який є видатним і обдарованим хлопцем. На його плечі покладені великі завдання, для досягнення яких йому доведеться важко працювати.

"Дюна": дивіться онлайн трейлер першої частини фільму

Вирушивши на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, Пол намагається врятувати майбутнє своєї родини й народу. Конфлікт між ворожими силами виникає через найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, яка має потенціал розкрити найвищі можливості людства. Лише ті, хто зуміє перемогти власні страхи, зможуть вижити.

Довгоочікуваний фільм "Дюна 2": що відомо про стрічку

Друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна" послужила літературною основою для цього фільму.

У цій частині, крім Тімоті Шаламе та Зендеї, до своїх ролей повернулися й інші актори: Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Серед нових персонажів з'явились падишах-імператор Шаддам IV, роль якого виконав Крістофер Уокен і його дочка принцеса Ірулан Корріно, яку зіграла Флоренс П'ю.

"Дюна 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Спершу реліз фільму був запланований на 3 листопада 2023 року, але його перенесли на пів року через загальний страйк акторів Голлівуду.

Тривалість фільму стане рекордною для Дені Вільньова – 2 години 46 хвилин. Українські глядачі матимуть змогу переглянути "Дюну 2" на великих екранах уже з 29 лютого 2024 року.