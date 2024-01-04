Премьера звездной комедии: "Дон Жуан из Жашкова" с Дзидзём и Надеждой Мейхер уже в кинотеатрах

Сегодня, 4 января, киноманы смело могут собираться в кинотеатр, поскольку вышедшие фильмы смогут удовлетворить вкусы каждого. Среди премьер – долгожданный "Дон Жуан из Жашкова".

Узнайте в материале, о чем премьерная лента, а также какие еще фильмы стоит посетить уже сегодня. Читайте сюжет "Дон Жуана из Жашкова", смотрите трейлер и приглашайте друзей в кино!

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"Дон Жуан из Жашкова" уже в кинотеатрах: о чем фильм

Фотограф из Киева, Женя, углубляется в водоворот всяческих проблем, которые несет на себе. Его бывшая и нынешняя супруги по очереди высыпают на него свои заботы, а поиск новой работы остается безрезультатным.

Во время активного поиска новых заказов, он неожиданно обретает новую любовь, добавив еще одно препятствие в своей жизни. По какому-то неизвестному поводу он попадает в Карпаты и поселяется в избушке мольфара.

Среди заснеженного леса и зимней сказки Жене удавалось переосмыслить свою жизнь, делая ее менее безнадежной.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях – Вячеслав Бабенков, Дидзьо, Надежда Мейхер, Антонина Хижняк.

Известно, что проект стал одним из призеров конкурса Госкино в 2020 году и получил финансирование в размере 25 млн. грн. Съемки производились в 2021 году, задолго до полномасштабного вторжения.

Фильмы, которые выйдут в кинотеатрах сегодня, 4 января

Начало 2024 года уже кажется богатым яркими премьерами. Кроме долгожданной звездной комедии "Дон Жуан из Жашкова", в кино также появился ряд интересных фильмов, которые точно стоит посмотреть: