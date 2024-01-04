Дізнайтесь в матеріалі, про що прем'єрна стрічка, а також, які ще фільми варто відвідати уже сьогодні. Читайте сюжет "Дон Жуана із Жашкова", дивіться трейлер та запрошуйте друзів у кіно!

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"Дон Жуан із Жашкова" уже в кінотеатрах: про що стрічка

Фотограф з Києва, Женя, поглиблюється у вир усіляких проблем, які несе на собі. Його колишня та нинішня дружини по черзі висипають на нього свої турботи, а пошук нової роботи залишається безрезультатним.

Під час активного пошуку нових замовлень, він несподівано знаходить нове кохання, додавши ще одну перешкоду у своєму житті. З якогось невідомого приводу він потрапляє у Карпати та оселяється в хатинці мольфара.

Серед засніженого лісу та зимової казки Жені вдавалося переосмислити своє життя, роблячи його менш безнадійним.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться онлайн трейлер фільму

В головних ролях – В'ячеслав Бабенков, Дзідзьо, Надія Мейхер, Антоніна Хижняк.

Відомо, що проєкт став одним з призерів конкурсу Держкіно у 2020 році та отримав фінансування у розмірі 25 млн грн. Зйомки проводилися у 2021 році, задовго до повномасштабного вторгнення.

Фільми, які вийдуть в кінотеатрах сьогодні, 4 січня

Початок 2024 року вже видається багатим на яскраві прем'єри. Окрім довгоочікуваної зіркової комедії "Дон Жуан із Жашкова", у кіно також з'явилась низка цікавих фільмів, які точно варто подивитись: