Эта киноистория о том, что все случайности – не случайны. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете фильма.

Рекомендуем Режиссер "Один дома" хочет вырезать сцену с Трампом из фильма, но боится: "Это стало проклятием"

Что известно о сюжете фильма "Под замком"

Это должно было быть обычное ограбление, и все пошло совсем не по плану.

По сюжету, вор залезает в роскошный внедорожник, но вдруг двери закрываются – и он попадает в ловушку опасной игры на выживание.

На связи с ним – таинственный голос, следящий за каждым его шагом и ставит перед выбором: бороться за жизнь или заплатить за содеянное. В этой машине не существует случайностей, правил или выхода.

"Под замком": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях сыграли Билл Скашгорд ("Носферату", "Оно", "Дэдпул 2", "Пробивной чувак"), Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Отец") и другие.

Кстати, если вы любите такие напряженные ленты, мы собрали для вас 3 жутких фильма, после которых вы не сможете заснуть.