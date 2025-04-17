Эта киноистория о том, что все случайности – не случайны. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете фильма.
Рекомендуем Режиссер "Один дома" хочет вырезать сцену с Трампом из фильма, но боится: "Это стало проклятием"
Что известно о сюжете фильма "Под замком"
Это должно было быть обычное ограбление, и все пошло совсем не по плану.
По сюжету, вор залезает в роскошный внедорожник, но вдруг двери закрываются – и он попадает в ловушку опасной игры на выживание.
На связи с ним – таинственный голос, следящий за каждым его шагом и ставит перед выбором: бороться за жизнь или заплатить за содеянное. В этой машине не существует случайностей, правил или выхода.
"Под замком": смотрите онлайн трейлер фильма
В главных ролях сыграли Билл Скашгорд ("Носферату", "Оно", "Дэдпул 2", "Пробивной чувак"), Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Отец") и другие.
Кстати, если вы любите такие напряженные ленты, мы собрали для вас 3 жутких фильма, после которых вы не сможете заснуть.