Теперь, через десятки лет режиссер ленты Крис Коламбус рассказал, как на самом деле происходили съемки президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью San Francisco Chronicle.

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Крис Коламбус признался, что хотел бы вырезать сцену с Трампом в фильме "Один дома"

Режиссер признался, что появление Трампа в фильме стало для него настоящим вызовом. На самом деле он не стремился привлекать будущего президента к съемкам, однако был вынужден согласиться, чтобы получить разрешение на работу в отеле.

Спустя годы это стало проклятием. Это стало тем, чего я хотел бы, чтобы не было. Что творится в голове у этого человека?, Он сказал, что я лгу. Я не вру. Он сказал, что я умолял его сняться в фильме. Но я ни за что на свете не стал бы умолять непрофессионального актера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель Plaza,

– объяснил Коламбус.

Режиссер рассказал, что они заплатили гонорар президенту, но Трамп также заявил, что позволит снимать в Plaza только при условии его участия в фильме. Поэтому они согласились включить его в картине.

Режиссер признался, что задумывался над тем, чтобы вырезать Трампа из фильма даже сейчас, однако опасается это сделать. По его словам, если он решится на такой шаг, его могут выслать из США, признав непригодным для жизни в стране.