Сеть взорвал новейший остросюжетный фэнтези-боевик, снятый по мотивам видеоигры Minecraft

В прокат вышел новый остросюжетный фильм по мотивам популярной видеоигры. Это лента "Minecraft: Фильм". Кинокартина с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком в главных ролях.

Если историческая драма "Такие мелочи" с оскароносным актером Киллианом Мерфи вам не по вкусу, то в материале Кино 24 расскажем больше о сюжете "Minecraft: Фильма". Не пропустите просмотр ленты в кинотеатре своего города.

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О чем сюжет фильма "Minecraft: Фильм"

В центре сюжета легендарный мир Minecraft!

Здесь творчество не только помогает создавать, а и является необходимым для самого существования! Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, Генри, Натали и Дон – четверо обычных людей, которые пытаются решить свои обычные и повседневные проблемы.

Но однажды, пройдя через таинственный портал, они попадают в Верхний мир – невероятную кубическую страну чудес, процветающую благодаря силе воображения. Чтобы вернуться домой, им придется не только познать этот удивительный мир, но и защитить его от темных сил, таких как Пиглины и Зомби.

"Minecraft: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

Для этого герои отправятся в увлекательный магический квест вместе с новым другом – опытным мастером Стивом. Совместное приключение испытает их на смелость и поможет каждому из них открыть в себе уникальные способности, которые сделают их неповторимыми творцами. Это именно те умения, что понадобятся для достижения успеха в реальной жизни.