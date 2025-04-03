Якщо історична драма "Такі дрібниці" з оскароносним актором Кілліаном Мерфі вам не до смаку, то у матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет "Minecraft: Фільму". Не пропустіть перегляд стрічки у кінотеатрі свого міста.

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Про що сюжет стрічки "Minecraft: Фільм"

У центрі сюжету легендарний світ Minecraft!

Тут творчість не лише допомагає створювати, а і є необхідною для самого існування! Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон – четверо звичайних людей, які намагаються розв'язати свої звичайні та повсякденні проблеми.

Але одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ – неймовірну кубічну країну чудес, що процвітає завдяки силі уяви. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише пізнати цей дивовижний світ, а й захистити його від темних сил, таких як Піґліни та Зомбі.

"Minecraft: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

Для цього герої вирушать у захопливий магічний квест разом з новим другом – досвідченим майстром Стівом. Спільна пригода випробує їх на сміливість і допоможе кожному з них відкрити у собі унікальні здібності, які зроблять їх неповторними творцями. Це саме ті вміння, що знадобляться для досягнення успіху в реальному житті.