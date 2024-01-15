Премьера сериала намечена на осень 2024 года. Узнайте в материале 24 Канала, о чем будет новая история и кто сыграл главные роли

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"Путь": о чем сюжет сериала

Главный герой Алексей – сотрудник волонтерской организации, талантливый переговорщик и аналитик. Еще до полномасштабного вторжения он помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести.

Для достижения поставленных задач Алексей не пренебрегал какими-либо связями, потому что его главная цель – помочь. Однако в 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, он проходит собственный путь трансформации. Изменяется отношение к войне, мировоззрение и принципы, приводящие к краху идеалов Алексея.

"Путь" – это прежде всего мощная, откровенная история человека, коренным образом меняющего пережитые ужасы войны. Это непростой, но важный рассказ, который будет понят многим,

– комментирует режиссер Денис Тарасов.

Сериал "Путь": кто в главных ролях

В сериале роли сыграли Иван Жилюк, Анастасия Пустовит, Сергей Кисиль, Вячеслав Довженко, Виктор Жданов, Дмитрий Соловьев, Александр Ганноченко и другие.

Волонтер "Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии", киноакадемик Денис Тарасов, взял на себя роль режиссера в сериале "Путь". Ранее он снял первую военную драму "Я - Надежда" с начала полномасштабного вторжения. История, в которую влюбились миллионы. Так что зрителям стоит с нетерпением ожидать новую драму от украинского режиссера, которая зажжет украинские сердца.