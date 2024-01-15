Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року. Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, про що буде нова історія та хто зіграв головні ролі.

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"Шлях": про що сюжет серіалу

Головний герой Олексій – співробітник волонтерської організації, талановитий перемовник та аналітик. Ще до повномасштабного вторгнення він допомагав сім'ям, розділеним лінією фронту, повертав полонених і розшукував зниклих безвісти.

Для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв'язками, бо його головна мета – допомогти. Однак у 2022 році, особисто зіштовхуючись зі звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія.

"Шлях" – це насамперед потужна, відверта історія людини, яку докорінно змінюють пережиті жахіття війни. Це непроста, але важлива розповідь, яка буде зрозуміла багатьом,

– коментує режисер Денис Тарасов.

Серіал "Шлях": хто у головних ролях

У серіалі ролі зіграли: Іван Жилюк, Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов, Дмитро Соловйов, Олександр Ганноченко та інші.

Волонтер "Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії", кіноакадемік Денис Тарасов, взяв на себе роль режисера у серіалі "Шлях". Раніше він відзняв першу воєнну драму "Я – Надія" з початку повномасштабного вторгнення. Історія, у яку закохались мільйони. Тож глядачам варто з нетерпінням очікувати нову драму від українського режисера, яка запалить українські серця.