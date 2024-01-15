Новый украинский сериал "Путь": чего следует ожидать зрителям от этой военной драмы
Совсем скоро украинцев ждет новая военная драма "Путь". Это откровенный рассказ человека, который во время полномасштабной войны проходит сложный этап трансформации, выкристаллизовывая отношение и смыслы.
Премьера сериала намечена на осень 2024 года. Узнайте в материале 24 Канала, о чем будет новая история и кто сыграл главные роли
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"Путь": о чем сюжет сериала
Главный герой Алексей – сотрудник волонтерской организации, талантливый переговорщик и аналитик. Еще до полномасштабного вторжения он помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести.
Для достижения поставленных задач Алексей не пренебрегал какими-либо связями, потому что его главная цель – помочь. Однако в 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, он проходит собственный путь трансформации. Изменяется отношение к войне, мировоззрение и принципы, приводящие к краху идеалов Алексея.
"Путь" – это прежде всего мощная, откровенная история человека, коренным образом меняющего пережитые ужасы войны. Это непростой, но важный рассказ, который будет понят многим,
– комментирует режиссер Денис Тарасов.
Сериал "Путь": кто в главных ролях
В сериале роли сыграли Иван Жилюк, Анастасия Пустовит, Сергей Кисиль, Вячеслав Довженко, Виктор Жданов, Дмитрий Соловьев, Александр Ганноченко и другие.
Волонтер "Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии", киноакадемик Денис Тарасов, взял на себя роль режиссера в сериале "Путь". Ранее он снял первую военную драму "Я - Надежда" с начала полномасштабного вторжения. История, в которую влюбились миллионы. Так что зрителям стоит с нетерпением ожидать новую драму от украинского режиссера, которая зажжет украинские сердца.