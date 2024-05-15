В материале Кино 24 смотрите официальный трейлер, от которого мурашки бегают по телу. Узнайте, о чем сюжет и когда стоит ожидать премьеру нового сезона.

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Когда выйдет второй сезон сериала "Дом дракона"

Премьера второго сезона "Дома Дракона" состоится 16 июня.

"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер сериала

Наступает время кровавой гражданской войны в Вестеросе между Зеленым и Черным советами, которые борются за поддержку короля Эйгона и королевы Рейнеиру соответственно. Каждая из сторон амбициозно стремится захватить Железный трон, что создает серьезную угрозу для существования королевства.

Уже подтверждено, что во втором сезоне появятся Оливия Кук (в роли Алисанты Гайтавер), Эмма Д'Арси (в исполнении принцессы Рениры Таргариен) и Мэтт Смит (который исполнит роль принца Деймона Таргариена). Кроме того, стало известно, что на экране не появятся Милли Алкок и Эмили Карни, которые в первом сезоне исполнили роли молодых Рейниры и Алисанты.

О чем был первый сезон

Первый сезон сериала "Дом Дракона" состоял из 10 серий и выходил в эфир с 21 августа по 23 октября 2022 года. Лишь через неделю после его премьеры, получив рекордные рейтинги для HBO, было объявлено продолжение на второй сезон.

"Дом дракона": смотрите трейлер первого сезона

В этом сезоне повествуется о периоде, когда члены дома Таргариенов покидают обреченную на упадок Валирию и отправляются на запад. Там они обнаруживают огромную территорию, населенную враждебными королевствами. Это событие является началом захватывающей истории, которая уже завоевала сердца зрителей. И уже совсем скоро продолжит это делать уже во втором сезоне.