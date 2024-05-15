У матеріалі Кіно 24 дивіться офіційний трейлер, від якого мурахи бігають по тілу. Дізнайтесь, про що сюжет та коли варто очікувати прем'єру нового сезону.

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Коли вийде другий сезон серіалу "Дім дракона"

Прем'єра другого сезону "Дому Дракона" відбудеться 16 червня.

"Дім дракона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Настає час кровавої громадянської війни у Вестеросі між Зеленою та Чорною радами, які борються за підтримку короля Ейгона та королеви Рейнєіру відповідно. Кожна зі сторін амбіційно прагне захопити Залізний трон, що створює серйозну загрозу для існування королівства.

Вже підтверджено, що в другому сезоні з'являться Олівія Кук (у ролі Алісанти Гайтавер), Емма Д'Арсі (у виконанні принцеси Реніри Таргарієн) та Метт Сміт (який виконає роль принца Деймона Таргарієна). Крім того, стало відомо, що на екрані не з'являться Міллі Алкок та Емілі Карні, які в першому сезоні виконали ролі молодих Рейніри та Алісанти.

Про що був перший сезон

Перший сезон серіалу "Дім Дракона" складався з 10 серій і виходив у ефір з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року. Лише через тиждень після його прем'єри, отримавши рекордні рейтинги для HBO, було оголошено продовження на другий сезон.

"Дім дракона": дивіться трейлер першого сезону

У цьому сезоні оповідається про період, коли члени дому Таргарієнів залишають приречену на занепад Валірію та вирушають на захід. Там вони виявляють величезну територію, населену ворожими королівствами. Ця подія є початком захопливої історії, яка вже завоювала серця глядачів. І уже зовсім скоро продовжить це робити уже у другому сезоні.