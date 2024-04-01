4 долгожданных сериала, которые выйдут на Netflix в апреле: даты премьеры
Источник:Netflix
В апреле 2024 года фанаты сериалов могут готовиться к насыщенному месяцу, поскольку на экраны выйдут долгожданные новинки. В нашем обзоре мы рассмотрим 4 премьеры, которые имеют потенциал стать хитами этого месяца.
В апреле зрителей ждут захватывающие истории, талантливые актеры и поразительные спецэффекты. В материале Кино 24 узнайте о самых ожидаемых сериалах, которые обязательно заинтересуют широкую аудиторию и не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.
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"Преступники"
Дата премьеры: 4 апреля
Раньше Чарли умело открывал сейфы, но теперь он ведет спокойную жизнь в Берлине. Однако его прошлое настигает главного героя – приходится украсть монету, за которой охотится мафия всей Европы. Чтобы достичь своей цели, Чарли решает объединиться с гангстером-неудачником для последнего громкого ограбления.
"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Рипли"
Дата премьеры: 4 апреля
Мошенник занимается уникальным заданием в Италии и оказывается в элитном мире роскоши. Том Рипли получает важное задание: убедить сына состоятельного американца вернуться домой из Европы. Поэтому он встречается с Дики Гринлифом и временно приобретает его доверие. Однако, чтобы достичь желаемого жизни, ему придется создать настоящую паутину лжи.
В ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн и Дакота Фэннинг.
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"Школа разбитых сердец", 2 сезон
Дата премьеры: 11 апреля
В Hartley High возникла настоящая суета: кто-то разместил провокационную карту отношений между учениками школы. Теперь им придется посещать специальный курс сексуального образования. Карту создала Амери, которая становится изгоем школы и испытывает неприятные последствия. Даже подруга главной героини отказывается общаться с ней. Удастся ли девушке восстановить свою репутацию?
"Школа разбитых сердец": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мертвые парни-детективы"
Дата премьеры: 25 апреля
Чарльз и Эдвин решили, что они не будут приобщаться к потусторонней жизни. Вместо этого они останутся на Земле и будут расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами. Их приключения разворачиваются в современном Лондоне и касаются тем жизни, смерти и неизвестного.
"Мертвые парни-детективы": смотрите онлайн трейлер сериала
Выбирайте своего фаворита апреля на Netflix и ожидайте премьеры, которая состоится уже совсем скоро.