Эти большие франшизы с потенциальным доходом в миллиард долларов, созданные совместно с Skydance, требуют, чтобы мир был идеален, а не подавлен пандемией. Об этом сообщает издание Deadline.

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Шесть фильмов "Миссии невыполнимой" собрали более 4 миллиардв долларов. Последний фильм, 2018 года, достиг максимума с отметкой 791,7 миллиона долларов. "Топ Ган: Мэверик" собрал более 357 миллионов долларов во всем мире.

Paramount не захотела выбирать, какие фильмы будут показывать в нынешних условиях. По их мнению, все кинематографисты и звезды заслуживают одинакового внимания и позиционирования на потенциально надежном рынке кассовых сборов в будущем. Итак, вторая половина 2021 года останется без каких-либо выпусков Paramount. Учитывая прогноз посещения кинотеатров следующего года.

Что известно о съемках "Миссии невыполнимой 7"

На съемки долгожданного боевика повлияла пандемия коронавируса. Из-за вспышки болезни производство фильма приостанавливали с марта по июнь 2020 года;

Том Круз всегда ответственно относился к карантинным нормам. В декабре 2020 года в сети появилась запись, на которой слышно, как актер кричит на съемочную команду из-за несоблюдения правил;

Мы – золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем! Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои чертовы дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им пищи на стол не положит, за образование не заплатит!

– эмоционально отметил Том Круз.

В июне съемки таки восстановили. Тогда СМИ писали, что Том Круз создал для коллег полностью безопасные условия труда;

Но не обошлось без других инцидентов. Во время съемок загорелся мотоцикл, из-за чего производство ленты снова приостановили. Каскадер не пострадал, но все были в ярости, поскольку трюк был очень важным;

Финал "Миссии невыполнимой" Том Круз должен снять в космосе. Полет актера с режиссером и оператором запланирован на октябрь 2021 года.

"Миссии невыполнима 7" 2022: смотрите трейлер

Что известно о съемках "Топ Ган: Мэверик"

Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимала сцены в кабине экипажа;

В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не один раз;

В апреле 2019 года съемки завершили;

Во время съемок Том Круз выполнял опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.

"Топ Ган: Мэверик" 2022: смотрите трейлер