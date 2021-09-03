Ці великі франшизи з потенційним доходом у мільярд доларів, створені спільно з Skydance, вимагають, щоб світ був ідеальний, а не пригнічений пандемією. Про це повідомляє видання Deadline.

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Шість фільмів "Місії нездійсненної" зібрали понад 4 мільярда доларів. Останній фільм, 2018 року, досяг максимуму з позначкою 791,7 мільйона доларів. "Топ Ґан: Меверік" зібрав понад 357 мільйонів доларів у всьому світі.

Paramount не захотіла вибирати, які фільми будуть показувати в нинішніх умовах. На їхню думку, всі кінематографісти і зірки заслуговують однакової уваги і позиціонування на потенційно надійному ринку касових зборів в майбутньому. Отже, друга половина 2021 року залишиться без будь-яких випусків Paramount. Зважаючи на прогноз відвідування кінотеатрів наступного року.

Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"

На зйомки довгоочікуваного бойовика повпливала пандемія коронавірусу. Через спалах хвороби виробництво фільму призупиняли з березня до червня 2020 року;

Том Круз завжди відповідально ставився до карантинних норм. У грудні 2020 року у мережі з'явився запис, на якому чути, як актор кричить на знімальну команду через недотримання правил;

Ми – золотий стандарт! Голлівуд зараз продовжує знімати фільми через нас! Тому що вони там вірять в те, що ми робимо! Жодних вибачень! Ви можете сказати це людям, які свої бісові будинку втрачають, тому що кіноіндустрія не працює. Це їм їжі на стіл не покладе, за освіту не заплатить!

– емоційно наголосив Том Круз.

У червні зйомки таки відновили. Тоді ЗМІ писали, що Том Круз створив для колег повністю безпечні умови праці;

Та не обійшлося без інших інцидентів. Під час зйомок загорівся мотоцикл, через що виробництво стрічки знову призупинили. Каскадер не постраждав, але всі були розлючені, оскільки трюк був дуже важливим;

Фінал "Місії нездійсненної" Том Круз повинен зняти у космосі. Політ актора з режисером і оператором запланований на жовтень 2021 року.

"Місії нездійсненна 7" 2022 рік: дивіться трейлер



Що відомо про зйомки "Найращий стрілець: Маверік"

Ще у 2018 році у Сан-Дієго розпочалися перші зйомки. Наприкінці серпня творча команда із 15-ти осіб знімали сцени в кабіні екіпажу;

У лютому 2019 року мала відбутися прем’єра, але через COVID-19 її перенесли. Дату щоразу змінювали, не один раз;

У квітні 2019 зйомки завершили;

Під час зйомок Том Круз виконував небезпечні трюки і сам керував винищувачем. У травні поділився зі шанувальниками фотографією до Дня найкращого стрільця.

"Найращий стрілець: Маверік" 2022 рік: дивіться трейлер