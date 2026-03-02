Не только "Острые козырьки": какие премьеры на Netflix запланированы на март
- На Netflix в марте запланированы премьеры сериалов и фильмов, таких как: "У меня плохое предчувствие" (26 марта), "Острые козырьки: Бессмертный" (20 марта), "Фурии Парижа" (18 марта) и "Машина войны" (6 марта).
- Также выйдут "Парень по требованию" и "Ну мам" (6 марта), причем некоторые из этих лент могут быть доступны только на территории Украины.
После выхода "Бриджертонов" на Netflix в марте ожидаются и другие новинки для зрителя. Будут как фильмы, так и сериалы.
К выбору доступны различные жанры, что поможет удовлетворить любые предпочтения. 24 Канал расскажет, что и когда выйдет в марте на стриминговой платформе Netflix.
К теме Томас Шелби снова в строю: что известно о Киллиане Мерфи, который вернулся к культовой истории
Премьеры на Netflix в марте
"У меня плохое предчувствие" / "Что-то очень плохое произойдет"
Дата премьеры: 26 марта
Сериал разворачивается вокруг Рэйчел и Ники – влюбленной пары, которая готовится к свадьбе. За неделю до свадьбы у Рэйчел появляется предчувствие ужасных событий: чем ближе к церемонии, тем сильнее напряжение, странный ход события, которые словно усиливают ее внутреннее ощущение, что произойдет что-то плохое.
"У меня плохое предчувствие": смотрите онлайн трейлер сериала
"Острые козырьки: Бессмертный"
Дата премьеры: 20 марта
Это полнометражное продолжение сериала "Острые козырьки". Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда легендарный гангстер Томми Шелби вынужден вернуться из самоизгнания в Бирмингем, чтобы остановить угрожающий заговор, спасти свою семью и повлиять на судьбу своей страны.
В новом фильме поднимут тему отца и сына, ведь в центре сюжета будет и наследник Шелби, который в родном городе папы возродил тех самых "Острых козырьков", которые занимались разбоем.
"Острые козырьки": Бессмертный": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фурии Парижа"
Дата премьеры: 18 марта
Сериал рассказывает о Лине Араго – молодую женщину, чья жизнь меняется навсегда после того, как на ее день рождения происходит кровопролитие и убивают отца. Лина готова отомстить за смерть отца, поэтому становится частью опасного мира парижской криминальной мафии.
"Фурии Парижа": смотрите онлайн трейлер сериала
"Машина войны" (2026)
Дата премьеры: 6 марта
В центре истории – группа американских армейских рейнджеров, которые проходят тренировочные испытания, превращающиеся в масштабную военную операцию с элементами научной фантастики. Главный герой (известный лишь как "81") пытается вести свою команду вперед на фоне постоянных угроз, демонстрируя лучшие качества отваги.
"Машина войны": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы и сериалы выйдут на Netflix?
- "Парень по требованию" – 6 марта;
- "Ну мам" – 6 марта (заметим, что украинские ленты касаются именно Netflix, который работает на территории Украины. К примеру, в других странах они могут быть недоступны к просмотру);
- "Чужестранка" (8 сезон 1 серия) – 8 марта;
- "Красная линия" – 26 марта.