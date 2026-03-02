Не только "Острые козырьки": какие премьеры на Netflix запланированы на март

После выхода "Бриджертонов" на Netflix в марте ожидаются и другие новинки для зрителя. Будут как фильмы, так и сериалы.

К выбору доступны различные жанры, что поможет удовлетворить любые предпочтения. 24 Канал расскажет, что и когда выйдет в марте на стриминговой платформе Netflix.

К теме Томас Шелби снова в строю: что известно о Киллиане Мерфи, который вернулся к культовой истории

Премьеры на Netflix в марте

"У меня плохое предчувствие" / "Что-то очень плохое произойдет"

Дата премьеры: 26 марта

Сериал разворачивается вокруг Рэйчел и Ники – влюбленной пары, которая готовится к свадьбе. За неделю до свадьбы у Рэйчел появляется предчувствие ужасных событий: чем ближе к церемонии, тем сильнее напряжение, странный ход события, которые словно усиливают ее внутреннее ощущение, что произойдет что-то плохое.

"У меня плохое предчувствие": смотрите онлайн трейлер сериала

"Острые козырьки: Бессмертный"

Дата премьеры: 20 марта

Это полнометражное продолжение сериала "Острые козырьки". Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда легендарный гангстер Томми Шелби вынужден вернуться из самоизгнания в Бирмингем, чтобы остановить угрожающий заговор, спасти свою семью и повлиять на судьбу своей страны.

В новом фильме поднимут тему отца и сына, ведь в центре сюжета будет и наследник Шелби, который в родном городе папы возродил тех самых "Острых козырьков", которые занимались разбоем.

"Острые козырьки": Бессмертный": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фурии Парижа"

Дата премьеры: 18 марта

Сериал рассказывает о Лине Араго – молодую женщину, чья жизнь меняется навсегда после того, как на ее день рождения происходит кровопролитие и убивают отца. Лина готова отомстить за смерть отца, поэтому становится частью опасного мира парижской криминальной мафии.

"Фурии Парижа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Машина войны" (2026)

Дата премьеры: 6 марта

В центре истории – группа американских армейских рейнджеров, которые проходят тренировочные испытания, превращающиеся в масштабную военную операцию с элементами научной фантастики. Главный герой (известный лишь как "81") пытается вести свою команду вперед на фоне постоянных угроз, демонстрируя лучшие качества отваги.

"Машина войны": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы и сериалы выйдут на Netflix?