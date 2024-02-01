Поэтому читайте в материале, какие премьеры фильмов подготовили для вас кинотворцы. Выбирайте себе тот, который понравился больше всего и ожидайте выхода ленты совсем скоро.

Советуем На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

Фильмы, которые выйдут на Netflix в феврале 2024 года

"Пепел"

Дата выхода: 9 февраля

От непристойных мечтаний и смелых фантазий до рискованной интрижки – стабильная жизнь состоятельной замужней женщины распадается на кусочки, когда в ее руки попадает неопубликованный до сих пор роман.

"Пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убей меня, если осмелишься"

Дата выхода: 13 февраля

Выигрышный лотерейный билет превращается в смертельно опасное открытие для женатой пары, когда мужчина и женщина начинают размышлять, как избавиться друг от друга ради денег.

"Убей меня, если осмелишься": смотрите онлайн трейлер фильма

"История любви в Совето"

Дата выхода: 14 февраля

Мать трех сыновей настойчиво желает, чтобы ее дети женились, и поэтому обещает передать свой дом первому, кто сделает это. Это побуждает к настоящим соревнованиям за свадебный алтарь.

"История любви в Совето": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игроки"

Дата выхода: 14 февраля

Журналистка из Нью-Йорка, которая специализируется на спортивных темах, имеет множество способов начать интрижку, но неожиданно влюбляется в одного из объектов своего исследования. И теперь она стоит перед выбором – стоит ли рисковать?

"Игроки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бездна"

Дата выхода: 16 февраля

Когда почва под шведским городом Кируна начинает проваливаться, Фригга оказывается в сложной ситуации между семейными обязательствами и обязанностями начальницы службы безопасности в крупнейшей в мире подземной шахте.

"Бездна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу"

Дата выхода: 23 февраля

Ракель и Арес поддерживают отношения на расстоянии. Летом они наконец встречаются на красивых берегах Коста-Брава вместе со своими друзьями. Влюбленные начинают размышлять, смогут ли их отношения выдержать испытание временем.

"Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу": смотрите онлайн трейлер фильма