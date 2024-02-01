Тому читайте в матеріалі, які прем'єри фільмів підготували для вас кінотворці. Обирайте собі той, який сподобався найбільше та очікуйте виходу стрічки зовсім скоро.

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Фільми, які вийдуть на Netflix в лютому 2024

"Попіл"

Дата виходу: 9 лютого

Від непристойних мрій і сміливих фантазій до ризикованої інтрижки – стабільне життя заможної одруженої жінки розпадається та шматочки, коли до її рук потрапляє неопублікований досі роман.

"Попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Убий мене, якщо наважишся"

Дата виходу: 13 лютого

Виграшний лотерейний білет перетворюється на смертельно небезпечне відкриття для одруженої пари, коли чоловік і жінка починають розмірковувати, як позбутися одне одного заради грошей.

"Убий мене, якщо наважишся": дивіться онлайн трейлер фільму

"Історія кохання в Совето"

Дата виходу: 14 лютого

Мати трьох синів наполегливо бажає, щоб її діти одружилися, і тому обіцяє передати свій дім першому, хто зробить це. Це спонукає до справжніх змагань за весільний вівтар.

"Історія кохання в Совето": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гравці"

Дата виходу: 14 лютого

Журналістка із Нью-Йорка, яка спеціалізується на спортивних темах, має безліч способів розпочати інтрижку, але несподівано закохується в одного з об'єктів свого дослідження. І тепер вона стоїть перед вибором – чи варто ризикувати?

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безодня"

Дата виходу: 16 лютого

Коли ґрунт під шведським містом Кіруна починає провалюватися, Фріґґа опиняється у складній ситуації між сімейними зобов'язаннями та обов'язками начальниці служби безпеки в найбільшій у світі підземній шахті.

"Безодня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч"

Дата виходу: 23 лютого

Ракель та Арес підтримують відносини на відстані. Влітку вони нарешті зустрічаються на красивих берегах Коста-Брава разом зі своїми друзями. Закохані починають розмірковувати, чи зможуть їхні стосунки витримати випробування часом.

"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч": дивіться онлайн трейлер фільму