24 Канал подготовил подборку самых ожидаемых премьер фильмов сентября этого года. Эти картины наверняка удивят вас и станут прекрасным дополнением к осенним вечерам.

"Идеальное оружие"

Премьера в Украине: 3 сентября 2026 года

Секретный научный эксперимент выходит из-под контроля, когда база в пустыне теряет связь с внешним миром из-за побега модифицированных суперсолдат. Остановить смертоносную угрозу поручают опытной военной снайперше, которая хорошо знает сильные и слабые стороны искусственно созданных бойцов. Героине приходится в одиночку вступить в кровавую охоту на чужой территории, где каждая ошибка может стоить жизни.

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"Идеальное оружие": смотрите трейлер фильма онлайн

"Практическая магия 2"

Премьера в Украине: 10 сентября 2026 года

Спустя почти тридцать лет волшебные сестры Салли и Джиллиан Оуэнс вновь собираются вместе в семейном поместье, чтобы противостоять новой магической угрозе. Легендарный актерский тандем Сандры Баллок и Николь Кидман возвращает на экраны атмосферу уютного колдовства, семейного тепла и непредсказуемых чар. Теперь героиням предстоит защитить следующее поколение юных волшебниц и наконец-то раз и навсегда разорвать древнее любовное проклятие рода.

"Практическая магия 2": смотрите трейлер фильма онлайн

"Обитель зла"

Премьера в Украине: 17 сентября 2026 года

Медицинский курьер Брайан отправляется на обычный вызов, чтобы доставить посылку в отдаленную больницу. Однако простая поездка мгновенно оборачивается кошмаром, когда внутри медучреждения вспыхивает смертельный вирус, превращающий людей в свирепых мутантов. Теперь парню предстоит в одиночку одолеть чудовищ, найти путь на свободу и спасти собственную жизнь.

"Обитель зла": смотрите трейлер фильма онлайн

"Сердце зверя"

Премьера в Украине: 24 сентября 2026 года

Боец спецподразделения Джеймс Белмонт чудом выживает в страшной авиакатастрофе и вместе с верным служебным псом Одином оказывается посреди ледяной глуши Аляски. Герои теряют всякую связь с цивилизацией и надежду на скорое спасение, поэтому рассчитывают только на собственную выдержку и взаимное доверие. Человек и собака вступают в ожесточенную борьбу со суровой стихией, пытаясь преодолеть сотни километров безжалостной тайги.

"Сердце зверя": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы ищете фильм на вечер прямо сейчас, на стриминговых платформах уже доступно немало громких хитов. Ранее мы писали о самых популярных фильмах на Netflix, которые сейчас возглавляют глобальные рейтинги и собирают миллионы просмотров.