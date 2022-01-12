За всю историю премии, статуэтку вручали ведущие, однако, в 2019, 2020 и 2021 годах церемония проходила без них. Сегодня на эту роль Американская киноакадемия рассматривает актера Тома Холланда, который недавно сыграл в блокбастере "Человек-паук: Нет пути домой".

Не пропустите Лучшие фильмы о покере: 7 лент по рейтингу IMDb

Последним ведущим церемонии вручения премии Оскар был Джимми Киммел. Он провел церемонию в 2017 и 2018 годах.

Что известно о 94-й церемонии вручения премии Оскар

Церемония награждения состоится уже по новому формату, который немножко меняли для премии Оскар-2021. Шоу изначально было запланировано на 27 февраля. Впоследствии Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии Оскар на 27 марта 2022 года.

Сложно найти интересный фильм/сериал? Проведите вечер не менее увлекательно со SlotoKing. Это надежное онлайн-казино имеет десятки игр, благодаря которым каждый игрок погружается в особую атмосферу и получает максимум удовольствия от игры.

21 декабря Американская киноакадемия объявила, какие ленты попали в шорт-лист премии. К сожалению, украинский фильм "Погані дороги" Натальи Ворожбит не смог вырваться из 92-х фильмов лонг-листа в пятнадцатку лучших в шорт-листе.

Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. По традиции, торжественную церемонию будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2022.