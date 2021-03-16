Из-за пандемии коронавируса нынешнюю церемонию Оскар проведут 25 апреля. Американская Киноакадемия уточнила, в каком формате будет проходить предстоящая церемония Оскар-2021.

Президент Дэвид Рубин сообщил, что вручение премии пройдет довольно традиционно. Впрочем, организаторы решили таки ограничить количество мероприятий.

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Хотя мы надеялись, что к апрелю пандемия будет показываться только в зеркале заднего вида, здоровье и безопасность наших участников и номинантов на премию Оскар остаются основным приоритетом, поэтому нам пришлось принять некоторые необходимые решения о целом ряде долгожданных событий оскаровской недели,

- сообщил он.

Как изменили формат проведения Оскар-2021

Право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие.

Ежегодного розыгрыша билетов не будет.

Киноакадемия не будет проводить любые дополнительные меры, которые требуют личного присутствия, в частности: показы фильмов-номинантов, торжественный прием для претендентов на премию Оскар, коктейль-вечеринки и публичные программы короткометражных, документальных, анимационных, международных художественных фильмов.

Также в этом году не будет проектов из категорий макияжа и причесок.

После церемонии награждения не будет традиционного бала или вечеринок ни Лондоне, ни в Нью-Йорке.

Напомним, что церемонию Оскар-2021 будет продюсировать режиссер фильма "Зараза" Стивен Содерберг . С организацией ему помогут коллеги Стейси Шер и Джесси Коллинз. Новоиспеченные продюсеры церемонии не скрывают своего восторга.

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