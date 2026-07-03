Сегодня 24 Канал расскажет о фильмах последнего десятилетия, удостоенных заслуженных наград Американской киноакадемии. Они могут составить конкуренцию рекордсменам "Оскара", чей результат за более чем 20 лет так и не превзошел никто.
Фильмы с большим количеством Оскаров
"Оппенгеймер", 2024
Рейтинг IMDb: 8,2
Роберта Оппенгеймера называют "отцом атомной бомбы", поскольку именно ему принадлежит разработка этого оружия. В основу фильма положена его история как изобретателя, мужа и человека, который смог одним махом убить сотни тысяч людей. Хотя на кнопку спуска нажимал не он.
Фильм получил 7 Оскаров.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- Номинация "Лучший фильм";
- Кристофер Нолан стал лучшим режиссером;
- Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана";
- Дженнифер Лейм признана лучшим монтажером;
- Людвиг Йоранссон получил "Оскар" за лучшую музыку к фильму;
- Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа";
- Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер".
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ла-ла-ленд", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
Фильм-мюзикл рассказывает историю любви актрисы Мии и фанатичного джазового пианиста Себастьяна, которые пытаются добиться успеха в Лос-Анджелесе. Каждый из них хочет развиваться и достичь вершин карьерной лестницы. Но они еще не знают, что ради успеха придется пожертвовать личным счастьем.
Фильм получил 6 статуэток Оскар.
- Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл;
- Лучшая женская роль – Эмма Стоун;
- Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвиц;
- Лучшая песня к фильму – "City of Stars";
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая работа художника-постановщика.
"Ла-ла-ленд": смотрите онлайн трейлер фильма
"Все всегда и одновременно", 2022
Рейтинг IMDb: 7,7
У Эвелин Ванг очень много проблем в жизни. Во время визита в налоговую она узнает о существовании мультивселенной. Она получает доступ к навыкам, воспоминаниям и боевым способностям своих альтер-эго. Эвелин становится едва ли не единственной, кто может спасти мир от уничтожения.
Фильм получил 7 наград.
- Лучший фильм;
- Лучший режиссер – Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт;
- Лучшая актриса – Мишель Йео;
- Лучший актер второго плана – Кэ Хуй Кван;
- Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис;
- Лучший оригинальный сценарий;
- Лучший монтаж.
"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дюна", 2021
Рейтинг IMDb: 8,0
События фильма разворачиваются в далеком будущем, где Дом Атрейдесов получает власть над пустынной планетой Арракис. Это единственное место в мире, где добывают самое ценное вещество, необходимое для межзвездных путешествий. Однако все это оказывается ловушкой, устроенной императором для враждебного Дома Харконненов.
Фильм завоевал на церемонии Оскар целых 6 статуэток.
- Лучшая операторская работа (Грег Фрейзер);
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший монтаж;
- Лучший звук;
- Лучшие визуальные эффекты;
- Лучшая музыка к фильму ( Ханс Циммер).
"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Грешники", 2025
Рейтинг IMDb: 7,5
Ужастик рассказывает о братьях-близнецах и их двоюродном брате-музыканте, которые открывают собственное заведение. Впоследствии выясняется, что мистическая музыка блюза питает древнее зло. Кровожадный демон-вампир по имени Реммик хочет использовать эту музыку, чтобы пробудить своих сородичей, наводя невыразимый ужас на городок.
Этот фильм получил 4 Оскара из рекордных 16 номинаций.
- Лучшая мужская роль (Майкл Б. Джордан);
- Лучший оригинальный сценарий (Райан Куглер);
- Лучшая операторская работа (Отем Дюральд Аркапо);
- Лучшая музыка к фильму ( Людвиг Йоранссонн).
"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Паразиты", 2019
Рейтинг IMDb: 8,5
Фильм рассказывает о бедной семье Ким, которая с помощью ухищрений устраивается на работу к состоятельной семье Пак, выдавая себя за высококвалифицированных специалистов. Они наслаждаются "паразитической" жизнью в роскоши, пока хозяева дома уезжают за город. Однако их план рушится, когда бывшая экономка возвращается и раскрывает жуткую тайну: в секретном подвале поместья много лет скрывается ее муж.
Фильм завоевал 4 награды в номинациях Оскара.
- Лучший фильм;
- Лучший режиссер ( Пон Джун-хо);
- Лучший оригинальный сценарий;
- Лучший международный художественный фильм.
"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма
Если вам интересна тема Оскара, то обратите внимание, что теперь сразу пять украинцев смогут голосовать за лауреатов премии.