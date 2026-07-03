Сегодня 24 Канал расскажет о фильмах последнего десятилетия, удостоенных заслуженных наград Американской киноакадемии. Они могут составить конкуренцию рекордсменам "Оскара", чей результат за более чем 20 лет так и не превзошел никто.

Фильмы с большим количеством Оскаров

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Роберта Оппенгеймера называют "отцом атомной бомбы", поскольку именно ему принадлежит разработка этого оружия. В основу фильма положена его история как изобретателя, мужа и человека, который смог одним махом убить сотни тысяч людей. Хотя на кнопку спуска нажимал не он.

Фильм получил 7 Оскаров.

Номинация "Лучший фильм";

Кристофер Нолан стал лучшим режиссером;

стал лучшим режиссером; Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана";

статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана"; Дженнифер Лейм признана лучшим монтажером;

признана лучшим монтажером; Людвиг Йоранссон получил "Оскар" за лучшую музыку к фильму;

получил "Оскар" за лучшую музыку к фильму; Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа";

завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа"; Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер".

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ла-ла-ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Фильм-мюзикл рассказывает историю любви актрисы Мии и фанатичного джазового пианиста Себастьяна, которые пытаются добиться успеха в Лос-Анджелесе. Каждый из них хочет развиваться и достичь вершин карьерной лестницы. Но они еще не знают, что ради успеха придется пожертвовать личным счастьем.

Фильм получил 6 статуэток Оскар.

Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл;

– Дэмиен Шазелл; Лучшая женская роль – Эмма Стоун;

– Эмма Стоун; Лучшая музыка к фильму – Джастин Гурвиц;

– Джастин Гурвиц; Лучшая песня к фильму – "City of Stars";

– "City of Stars"; Лучшая операторская работа ;

; Лучшая работа художника-постановщика.

"Ла-ла-ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все всегда и одновременно", 2022

Рейтинг IMDb: 7,7

У Эвелин Ванг очень много проблем в жизни. Во время визита в налоговую она узнает о существовании мультивселенной. Она получает доступ к навыкам, воспоминаниям и боевым способностям своих альтер-эго. Эвелин становится едва ли не единственной, кто может спасти мир от уничтожения.

Фильм получил 7 наград.

Лучший фильм ;

; Лучший режиссер – Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт;

– Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт; Лучшая актриса – Мишель Йео;

– Мишель Йео; Лучший актер второго плана – Кэ Хуй Кван;

– Кэ Хуй Кван; Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис;

– Джейми Ли Кертис; Лучший оригинальный сценарий ;

; Лучший монтаж.

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна", 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

События фильма разворачиваются в далеком будущем, где Дом Атрейдесов получает власть над пустынной планетой Арракис. Это единственное место в мире, где добывают самое ценное вещество, необходимое для межзвездных путешествий. Однако все это оказывается ловушкой, устроенной императором для враждебного Дома Харконненов.

Фильм завоевал на церемонии Оскар целых 6 статуэток.

Лучшая операторская работа (Грег Фрейзер);

(Грег Фрейзер); Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучший звук;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучшая музыка к фильму ( Ханс Циммер).

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Грешники", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

Ужастик рассказывает о братьях-близнецах и их двоюродном брате-музыканте, которые открывают собственное заведение. Впоследствии выясняется, что мистическая музыка блюза питает древнее зло. Кровожадный демон-вампир по имени Реммик хочет использовать эту музыку, чтобы пробудить своих сородичей, наводя невыразимый ужас на городок.

Этот фильм получил 4 Оскара из рекордных 16 номинаций.

Лучшая мужская роль (Майкл Б. Джордан);

(Майкл Б. Джордан); Лучший оригинальный сценарий (Райан Куглер);

(Райан Куглер); Лучшая операторская работа (Отем Дюральд Аркапо);

(Отем Дюральд Аркапо); Лучшая музыка к фильму ( Людвиг Йоранссонн).

"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Паразиты", 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Фильм рассказывает о бедной семье Ким, которая с помощью ухищрений устраивается на работу к состоятельной семье Пак, выдавая себя за высококвалифицированных специалистов. Они наслаждаются "паразитической" жизнью в роскоши, пока хозяева дома уезжают за город. Однако их план рушится, когда бывшая экономка возвращается и раскрывает жуткую тайну: в секретном подвале поместья много лет скрывается ее муж.

Фильм завоевал 4 награды в номинациях Оскара.

Лучший фильм;

Лучший режиссер ( Пон Джун-хо);

Пон Джун-хо); Лучший оригинальный сценарий;

Лучший международный художественный фильм.

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вам интересна тема Оскара, то обратите внимание, что теперь сразу пять украинцев смогут голосовать за лауреатов премии.