Сьогодні 24 Канал розповість про стрічки останнього десятиліття, які отримали заслужені нагороди від Американської кіноакадемії. Вони можуть конкурувати з рекордсменами Оскара, чий результат не перевершив ще ніхто за понад 20 років.

Фільми з великою кількістю Оскарів

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Роберта Оппенгеймера називають "батьком атомної бомби", бо саме йому належить розробка цієї зброї. В основу фільму закладена його історія як винахідника, чоловіка та людини, яка змогла одним махом вбити сотні тисяч людей. Хоча на кнопку спуску натискав не він.

Стрічка зібрала 7 Оскарів.

Номінація "Найкращий фільм";

Крістофер Нолан став найкращим режисером;

став найкращим режисером; Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану";

отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану"; Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою;

визнана найкращою монтажеркою; Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму;

отримав Оскар за найкращу музику до фільму; Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота";

виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота"; Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ла-ла-ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Фільм-мюзикл розповідає про історію кохання актриси Мії і фанатичного джазового піаніста Себастьяна, які намагаються досягти успіху в Лос-Анджелесі. Кожен із них бажає розвинутись й досягти вершин на кар'єрній драбині. Та вони ще не знають, що заради успіху доведеться пожертвувати особистим щастям.

Стрічка здобула 6 статуеток Оскара.

Найкращий режисер – Дем'єн Шазелл;

– Дем'єн Шазелл; Краща жіноча роль – Емма Стоун;

– Емма Стоун; Краща музика до фільму – Джастін Гурвіц;

– Джастін Гурвіц; Краща пісня до фільму – City of Stars;

– City of Stars; Найкраща операторська робота ;

; Найкраща робота художника-постановника.

"Ла-ла-ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди і водночас", 2022

Рейтинг IMDb: 7,7

Евелін Ванг має дуже багато проблем у житті. Під час візиту до податкової вона дізнається про існування мультивсесвіту. Вона отримує доступ до навичок, спогадів та бойових здібностей своїх альтер-его. Евелін стає чи не єдиною, хто може врятувати світ від знищення.

Фільм здобув 7 нагород.

Найкращий фільм ;

; Найкращий режисер – Деніел Кван і Деніел Шайнерт;

– Деніел Кван і Деніел Шайнерт; Найкраща акторка – Мішель Йео;

– Мішель Йео; Найкращий актор другого плану – Ке Хуй Кван;

– Ке Хуй Кван; Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс;

– Джеймі Лі Кертіс; Найкращий оригінальний сценарій ;

; Найкращий монтаж.

"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна", 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

Події фільму розгортаються у далекому майбутньому, де Дім Атрейдесів отримує владу над пустельною планетою Арракис. Це єдине місце у світі, де добувають найціннішу речовину, яка потрібна для міжзоряних подорожей. Однак усе це виявляється пасткою, влаштованою імператором до ворожим Домом Харконненів.

Стрічка виборола на церемонії Оскар аж 6 статуеток.

Найкраща операторська робота (Греґ Фрейзер);

(Греґ Фрейзер); Найкраща робота художника-постановника;

Найкращий монтаж;

Найкращий звук;

Найкращі візуальні ефекти;

Найкраща музика до фільму (Ханс Циммер).

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грішники", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

Горор розповідає про братів-близнюки та їхнього кузена-музиканта, які відкривають власний заклад. Згодом з'ясовується, що містична музика блюзу живить стародавнє зло. Кровожерливий демон-вампір, на ім'я Реммік, хоче використати цю музику, щоб пробути своїх родичів, створюючи невимовний жах для містечка.

Ця ж кіноробота отримала 4 Оскари з рекордних 16 номінацій.

Найкраща чоловіча роль (Майкл Б. Джордан);

(Майкл Б. Джордан); Найкращий оригінальний сценарій (Раян Куглер);

(Раян Куглер); Найкраща операторська робота (Отем Дюральд Аркапо);

(Отем Дюральд Аркапо); Найкраща музика до фільму (Людвіг Йоранссонн).

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Паразити", 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Фільм розповідає про бідну родину Кім, яка за допомогою хитрощів влаштовується на роботі до заможної родини Пак, видаючи себе за висококваліфікованих фахівців. Вони насолоджуються "паразитичним" життям у розкоші, поки господарі будинку їдуть за місто. Проте їхній план руйнується, коли колишня економка повертається і відкриває моторошну таємницю: у секретному підвалі маєтку багато років ховається її чоловік.

Стрічка виборола 4 перемоги у номінаціях Оскара.

Найкращий фільм;

Найкращий режисер (Пон Джун-хо);

(Пон Джун-хо); Найкращий оригінальний сценарій;

Найкращий міжнародний художній фільм.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо вам цікава тема Оскара, то зверніть увагу, що одразу п'ятеро українців тепер зможуть голосувати за лауреатів премії.