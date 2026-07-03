Сьогодні 24 Канал розповість про стрічки останнього десятиліття, які отримали заслужені нагороди від Американської кіноакадемії. Вони можуть конкурувати з рекордсменами Оскара, чий результат не перевершив ще ніхто за понад 20 років.
Фільми з великою кількістю Оскарів
"Оппенгеймер", 2024
Рейтинг IMDb: 8,2
Роберта Оппенгеймера називають "батьком атомної бомби", бо саме йому належить розробка цієї зброї. В основу фільму закладена його історія як винахідника, чоловіка та людини, яка змогла одним махом вбити сотні тисяч людей. Хоча на кнопку спуску натискав не він.
Стрічка зібрала 7 Оскарів.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Номінація "Найкращий фільм";
- Крістофер Нолан став найкращим режисером;
- Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану";
- Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою;
- Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму;
- Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота";
- Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".
"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ла-ла-ленд", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
Фільм-мюзикл розповідає про історію кохання актриси Мії і фанатичного джазового піаніста Себастьяна, які намагаються досягти успіху в Лос-Анджелесі. Кожен із них бажає розвинутись й досягти вершин на кар'єрній драбині. Та вони ще не знають, що заради успіху доведеться пожертвувати особистим щастям.
Стрічка здобула 6 статуеток Оскара.
- Найкращий режисер – Дем'єн Шазелл;
- Краща жіноча роль – Емма Стоун;
- Краща музика до фільму – Джастін Гурвіц;
- Краща пісня до фільму – City of Stars;
- Найкраща операторська робота;
- Найкраща робота художника-постановника.
"Ла-ла-ленд": дивіться онлайн трейлер фільму
"Все завжди і водночас", 2022
Рейтинг IMDb: 7,7
Евелін Ванг має дуже багато проблем у житті. Під час візиту до податкової вона дізнається про існування мультивсесвіту. Вона отримує доступ до навичок, спогадів та бойових здібностей своїх альтер-его. Евелін стає чи не єдиною, хто може врятувати світ від знищення.
Фільм здобув 7 нагород.
- Найкращий фільм;
- Найкращий режисер – Деніел Кван і Деніел Шайнерт;
- Найкраща акторка – Мішель Йео;
- Найкращий актор другого плану – Ке Хуй Кван;
- Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс;
- Найкращий оригінальний сценарій;
- Найкращий монтаж.
"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дюна", 2021
Рейтинг IMDb: 8,0
Події фільму розгортаються у далекому майбутньому, де Дім Атрейдесів отримує владу над пустельною планетою Арракис. Це єдине місце у світі, де добувають найціннішу речовину, яка потрібна для міжзоряних подорожей. Однак усе це виявляється пасткою, влаштованою імператором до ворожим Домом Харконненів.
Стрічка виборола на церемонії Оскар аж 6 статуеток.
- Найкраща операторська робота (Греґ Фрейзер);
- Найкраща робота художника-постановника;
- Найкращий монтаж;
- Найкращий звук;
- Найкращі візуальні ефекти;
- Найкраща музика до фільму (Ханс Циммер).
"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму
"Грішники", 2025
Рейтинг IMDb: 7,5
Горор розповідає про братів-близнюки та їхнього кузена-музиканта, які відкривають власний заклад. Згодом з'ясовується, що містична музика блюзу живить стародавнє зло. Кровожерливий демон-вампір, на ім'я Реммік, хоче використати цю музику, щоб пробути своїх родичів, створюючи невимовний жах для містечка.
Ця ж кіноробота отримала 4 Оскари з рекордних 16 номінацій.
- Найкраща чоловіча роль (Майкл Б. Джордан);
- Найкращий оригінальний сценарій (Раян Куглер);
- Найкраща операторська робота (Отем Дюральд Аркапо);
- Найкраща музика до фільму (Людвіг Йоранссонн).
"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму
"Паразити", 2019
Рейтинг IMDb: 8,5
Фільм розповідає про бідну родину Кім, яка за допомогою хитрощів влаштовується на роботі до заможної родини Пак, видаючи себе за висококваліфікованих фахівців. Вони насолоджуються "паразитичним" життям у розкоші, поки господарі будинку їдуть за місто. Проте їхній план руйнується, коли колишня економка повертається і відкриває моторошну таємницю: у секретному підвалі маєтку багато років ховається її чоловік.
Стрічка виборола 4 перемоги у номінаціях Оскара.
- Найкращий фільм;
- Найкращий режисер (Пон Джун-хо);
- Найкращий оригінальний сценарій;
- Найкращий міжнародний художній фільм.
"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму
Якщо вам цікава тема Оскара, то зверніть увагу, що одразу п'ятеро українців тепер зможуть голосувати за лауреатів премії.