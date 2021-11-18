Презентовали документальный "Разорви круг": Маша Ефросинина и Елена Зеленская были на премьере

В кинотеатре "Жовтень"16 ноября состоялась торжественная премьера фильма "Разорви круг" о женщинах, пострадавших от домашнего насилия. Автором идеи фильма является почетная амбассадор UNFPA Украина Мария Ефросинина. Режиссер и сценарист ленты – Елизавета Смит.

Фильм снят при поддержке представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) в рамках реализации проекта EMBRACE по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия. Это проект при поддержке правительства Великобритании. Об этом редакции кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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О чем эта лента

"Разорви круг" – это истории женщин, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Но эти изменения оказываются долгим и сложным процессом работы над собой и своими отношениями с окружающим миром. От звонка в полицию, жизни в шелтере до возвращения к самой себе, женщины решаются пройти этот путь ради себя и своих детей.

Гендерно обусловленное насилие стало видимой проблемой и приоритетом для правительства Украины. Этот документальный фильм имеет целью помочь еще большему количеству женщин разорвать круг, обратиться за помощью и начать новую жизнь без насилия,

– сказал Хайме Надаль, представитель UNFPA в Украине.



Творческая команда фильму / Фото пресс-службы фильма

Мировую премьеру фильма посетила первая леди Украины, Елена Зеленская. Она поделилась впечатлениями от фильма со зрителями.

"Среди нас живут потенциальные обидчики и жертвы. Угадать в себе потенциального обидчика – это самое главное, что можно сделать для себя и будущего, чтобы разорвать круг насилия. Мне очень понравилось сравнение с кинцуги – японским искусством ремонта посуды. Когда сломанные вещи склеиваются, они стоят намного дороже, чем "здоровые", целые. Так же и "склеенные", исцеленные отношения – гораздо ценнее. Я в восторге от героинь фильма – Ивы и Александры, их силы и смелости", – отметила первая леди Украины Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото пресс-службы фильма

Режиссером фильма является Елизавета Смит – одна из самых ярких молодых режиссеров страны. Ее дебютный полнометражный документальный фильм "Школа #3" (совместно с Георгом Жено) имел премьеру на Берлинском международном кинофестивале в 2017 году и получил Гран-при в секции Generation 14+.

Ее короткометражный фильм Solitude (2019 год) уже участвовал в 15 кинофестивалях и до сих пор путешествует по миру. Среди самых ярких событий – Одесский международный кинофестиваль Raindance Film Festival, London Super Shorts Film Festival, Venice Film Week, получил шесть наград и был номинирован как лучший короткометражный фильм на премию "Золотая Дзыга" Украинской Киноакадемии.

Елизавета Смит – участница международных программ Berlinale Talents, TorinoFilmLab, The Write Retreat, MidPoint Feature Launch и других. Член украинской и Европейской киноакадемий.

Работая над этим фильмом, я поняла, что насилие не берется из ничего и оно имеет свои конкретные корни, которые часто идут из детства. Круг насилия происходит не между двумя людьми в отношениях, а трогает целые поколения семей,

– подчеркнула режиссер Елизавета Смит.



Елизавета Смит справа / Фото пресс-службы фильма

Продюсером ленты выступила Ольга Бесхмельницина. Ее профессиональная карьера в продюсировании длится уже около 10 лет. Среди самых известных фильмов, с которыми работала Ольга – "Стоп-Земля" Екатерины Горностай ("Хрустальный Медведь" на Берлинале в 2021 году), документальный фильм "Земля Ивана" Андрея Лисецкого (в 2021 году получила главный приз конкурса DOCU/УКРАИНА 18-го Международного фестиваля о правах человека Docudays UA, победитель Национального конкурса Кинофестиваля Kharkiv MeetDocs).

Уже скоро фильм будет доступен онлайн.

Творческая группа фильма:

автор идеи – Маша Ефросинина;

режиссер и автор сценария – Елизавета Смит;

оператор-постановщик – Вячеслав Цветков;

продюсер – Ольга Бесхмельницина;

звукорежиссеры – Алексей Бевз, Андрей Недзельский;

композитор – Марьяна Клочко;

монтаж – Елизавета Смит, Семен Мозговой, Ольга Журба;

проджект-менеджер – Евгений Рачковский.

Показ состоялся в рамках информационной кампании "Разорви круг" – часть масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и/или гендерно обусловленного насилия в Украине. Проект направлен на усиление роли городов в развитии устойчивых механизмов защиты и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.