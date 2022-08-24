"Ужас и хаос": известная Приянка Чопра поддержала украинских детей

Ранее, напомним, звезда встречалась с украинскими беженцами в Польше, когда расплакалась во время встречи. Тогда это был визит в качестве посла доброй воли ООН.

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Приянка Чопра поддержала украинских детей

Знаменитость снова поддержала украинцев и их детей во время полномасштабного вторжения россиян. Звезда призвала мир обратить внимание на детей и помочь всем, чем только можно.

В ролике, опубликованном на инстаграм-странице UNICEF, актриса отмечает то, что дети Украины потеряли возможность нормально жить, а главное – получать образование в своей стране.

"Посещая проекты @unicef в Польше, я собственными глазами увидела трансформационное влияние обучения и игр на детей. Насколько простая игра, новая дружба или рачительный учитель могут окутать ребенка чувством облегчения и "нормальности" после того, как она оставила все это позади ужаса и хаоса войны", – отметила она.

Менее чем за две недели до начала учебного года детям должны быть предоставлены все возможности для продолжения обучения – будь то возврат к безопасным классам, онлайн-обучение или их сочетание,

– сказала Приянка.

"В Украине и во всем мире нападения на школы должны прекратиться", – подытожила знаменитость.

Приянка Чопра поддержала украинских детей: смотрите видео

Мировые звезды поддерживают Украину

Недавно в Украину приезжал Лиев Шрайбер, у которого есть украинские корни. Он приехал в Украину 15 августа, побывал в Бородянке и Макарове на Киевщине. Голливудский актер поражен масштабами руин, и, несмотря ни на что, поблагодарил Зеленского за теплую встречу.