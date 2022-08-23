Специально ко Дню флага Ксения решила записать видео, на котором ее 10-летний сын Платон вместе с ней профессионально декламируют стихотворение "Крылья". Напомним, его тоже очень хорошо читал уже покойный Богдан Ступка.
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Ксения Мишина с сыном растрогала сеть
Просто сев на полу, в объятиях, мать с сыном продекламировали стихотворение как диалог. Трогательный ролик они посвятили сегодняшнему Дню флага.
"В этом, наверное, правда птичья", – сказала Мишина, на что Платон ее спросил: "А как же человек?"
В комментариях к видео Мишиной записали немало приятных комментариев:
- "Как это красиво! Муравьи побежали";
- "Это так нежно и красиво";
- "невероятно";
- "очень благозвучно";
- "С праздником".
Ксения Мишина с сыном читают стихотворение "Крылья": смотрите онлайн и слушайте