Специально ко Дню флага Ксения решила записать видео, на котором ее 10-летний сын Платон вместе с ней профессионально декламируют стихотворение "Крылья". Напомним, его тоже очень хорошо читал уже покойный Богдан Ступка.

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Ксения Мишина с сыном растрогала сеть

Просто сев на полу, в объятиях, мать с сыном продекламировали стихотворение как диалог. Трогательный ролик они посвятили сегодняшнему Дню флага.

"В этом, наверное, правда птичья", – сказала Мишина, на что Платон ее спросил: "А как же человек?"

В комментариях к видео Мишиной записали немало приятных комментариев:

"Как это красиво! Муравьи побежали";

"Это так нежно и красиво";

"невероятно";

"очень благозвучно";

"С праздником".

Ксения Мишина с сыном читают стихотворение "Крылья": смотрите онлайн и слушайте