Спеціально до Дня прапора, Ксенія вирішила записати відео, на якому її 10-річний син Платон разом з неї професійно декламують вірш "Крила". Нагадаємо, його також дуже гарно читав вже покійний Богдан Ступка.

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Ксенія Мішина з сином розчулила мережу

Просто сівши на підлозі, в обіймах, мати з сином продекламували вірш як діалог. Зворушливий ролик вони присвятили сьогоднішньому Дню прапора.

"В цьому, напевне, правда пташина", – сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"

У коментарях до відео Мішиній записали чимало приємних коментарів:

"Як це гарно! Мурашки побігли";

"Це так ніжно і красиво";

"Неймовірно";

"Дуже милозвучно";

"Зі святом".

Ксенія Мішина з сином читають вірш "Крила": дивіться онлайн і слухайте