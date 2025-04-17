3 топовых приключенческих сериала, которые можно посмотреть на выходных с друзьями

Если вы и ваши друзья являются ярыми поклонниками сериалов, то на выходных стоит выбрать для просмотра истории о приключениях. Такой жанр точно будет интересным для большой компании приятелей.

Кстати, недавно на Netflix вышел украинский приключенческий сериал "АТП Перевозчики". Если вы – фанат таких киноисторий, то Кино 24 собрало для вас подборку подобных лент.

Советуем Новейший триллер с напряженным сюжетом, который будет держать интригу до конца фильма

"Сладкоежка"

Многое в жизни берет начало еще с детства – именно тогда формируется личность, приходит первое понимание мира и важных вещей. В сериале, как по мне, можно увидеть немало отсылок к современности – сделано ли это намеренно, или нет, каждый зритель решит самостоятельно.

"Сладкоежка": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет рассказывает о десятилетнем Гасе – мальчике с рогами, получеловеке-полуобезьяне, который живет тихой и почти беззаботной жизнью в лесной хижине. Десять лет назад отец привел его туда, пытаясь спасти сына от опасности – жестоких охотников, которые считают таких, как Гас, виновными в распространении смертельного вируса, всколыхнувшего весь мир.

"Йеллоустоун: 1923"

Удачные актерские работы, продуманные и остроумные диалоги, сочетание жесткого сюжета с мелодраматическими нотками, невероятные пейзажи и атмосферная музыка – все это сложилось в формулу сериала, которая определенно сработала.

Сюжет разворачивается вокруг семьи Даттонов, которые в начале XX века вынуждены противостоять новым вызовам – от расширения западной экспансии до влияния "сухого закона" и последствий Великой депрессии.

"Йеллоустоун: 1923": смотрите онлайн трейлер сериала

"Академия "Амбрелла""

"Академия "Амбрелла"" – сериал, в котором с любовью перенесли главные темы из комикса. Инструментальный саундтрек дополняется мастерски подобранными песнями, съемка – на высоком уровне, экшн динамичный и захватывающий, актерский состав сильный, а Эйдан Галлахер в роли Пятого – просто невероятный.

"Академия "Амбрелла"": смотрите онлайн трейлер сериала

События разворачиваются в альтернативной вселенной. В середине XX века 43 женщины, которые не имели признаков беременности, внезапно рожают детей со сверхспособностями. Загадочный инопланетянин, выдающий себя за сэра Реджинальда Гаргривза, усыновляет семерых из них и создает Академию "Амбрелла". Вместе они имеют миссию – защищать мир, используя свои уникальные способности.