5 приключенческих сериалов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться

Эти проекты захватывают с первых минут, и до самого финала держат внимание зрителей. Здесь есть непредсказуемые ситуации, приключения, юмор, любовь и дружба, а харизматичные сильные герои доказывают, что даже в самых опасных ситуациях есть выход, а настоящее мужество – в испытаниях.

В подборке Кино 24 – сериалы разных жанров: детективы, боевики, комедии, даже мелодраматические сюжеты. Но любой из этих проектов предоставит оптимизма, а герои продемонстрируют настоящий мастер-класс по преодолению жизненных невзгод.

Рекомендуем Культовый сериал "Тед Лассо" продлили на четвертый сезон: когда премьера

"В объезд" (The Detour, 2016-2019)

Что может пойти не так, когда обычная американская семья отправляется в путешествие во Флориду? Абсолютно все! Саманта и Джейсон вместе с двумя детьми отправляются в семейный отпуск, но вскоре это путешествие превращается в настоящий хаос: старенькая машина ломается, семья попадает из одной передряги в другую, а цепь неудач не дает даже выдохнуть.

"В объезд": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако это только начало! Выясняется, что жена и мама Саманта скрывает неожиданное прошлое, из-за которого ее разыскивают спецслужбы. Ее муж Джейсон, пытаясь спасти ситуацию, устраивается на новую работу, но его начальник оказывается... отцом Саманты! Это открытие запускает новую порцию нелепых, но безумно веселых приключений.

Кстати, если вы обожаете приключенческие или детективные ленты, мы нашли высокорейтинговый детективный сериал, который когда-то смотрели все

"АТП Перевозчики" (2024, Украина)

Сериал рассказывает о приключениях двух водителей-экспедиторов Артема Горбача и Семена Зозули, которых сыграли звезды украинского экрана Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий. Они доставляют грузы во все уголки нашей страны, в том числе и на прифронтовые территории. Герои не ищут приключений, но на дороге попадают в неожиданные истории, которые всегда разруливают.

"АТП Перевозчики": смотрите онлайн трейлер сериала

"АТП Перевозчики" создали авторы народного детектива "Участковый с ДВРЗ": здесь полная фура приключений и неожиданных историй о любви, дружбе и помощи. Все события – под классные саундтреки популярных украинских музыкантов.

Готовьтесь к опасным рейсам, рискованным приключениям и неожиданным романтическим поворотам вместе с Артемом и Семеном! Не пропустите премьеру "АТП Перевозчиков" 24 марта в 20:00 на ICTV2!

"Следопыт" (Tracker, 2024)

Проект рассказывает об эксперте по выживанию и частного детектива Колтера Шоу, который путешествует по Америке, раскрывая преступления и находя пропавших людей. В своем деле он полагается на острый ум и опыт, и каждый раз Колтер разруливает любую сложную историю, вытаскивая людей из любых неприятностей. В главной роли – известный актер Джастин Хартли.

"Следопыт": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал, снят среди живописных пейзажей Канады, предлагает насыщенный экшен и интригующие сюжетные линии, которые не оставят равнодушными поклонников приключений.

"Наш флаг означает смерть" (Our Flag Means Death, 2022)

Этот комедийный приключенческий сериал предлагает неожиданный взгляд на пиратскую жизнь. Главный герой, английский аристократ Стид Боннет (Риз Дерби), решает кардинально изменить свою уютную и обеспеченную жизнь, присоединившись к команде пиратов. Воспитанный в мире роскошных манер, Стид сталкивается с реальностью: на борту корабля морских разбойников его интеллект и галантность не вызывают восхищения.

"Наш флаг означает смерть": смотрите онлайн трейлер сериала

Несмотря на все трудности, Боннет пытается создать на судне комфортную атмосферу, организуя развлечения для пиратов. Однако, чтобы завоевать их уважение, ему придется пройти непростой путь. Этот сериал станет отличным выбором для тех, кто любит легкие, остроумные истории, наполненные приключениями и неожиданными поворотами.

"Последние из нас" (The Last of Us, 2023)

События этого сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире 2033 года, где пандемия уничтожила большинство населения. Джоэл, один из немногих, выживших, получает задание сопровождать девушку Элли через опасные территории Америки.

"Последние из нас": смотрите онлайн трейлер сериала

Их путь полон угроз: от зараженных монстров до безжалостных бандитов. Несмотря на это, Джоэл и Элли постепенно создают неразрывную связь, что помогает им выживать в жестоком мире. Сериал затрагивает темы любви, потерь и силы человеческого духа, оставляя зрителей в напряжении до самого финала.