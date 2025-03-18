В добірці Кіно 24 – серіали різних жанрів: детективи, бойовики, комедії, навіть мелодраматичні сюжети. Але будь-який з цих проєктів надасть оптимізму, а герої продемонструють справжній майстер-клас з долання життєвих халеп.

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"В об'їзд" (The Detour, 2016-2019)

Що може піти не так, коли звичайна американська родина вирушає в подорож до Флориди? Абсолютно все! Саманта та Джейсон разом із двома дітьми вирушають у сімейну відпустку, але невдовзі ця мандрівка перетворюється на справжній хаос: старенька машина ламається, родина потрапляє з однієї халепи в іншу, а ланцюг невдач не дає навіть видихнути.

"В об'їзд": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак це лише початок! З'ясовується, що дружина і мама Саманта приховує несподіване минуле, через яке її розшукують спецслужби. Її чоловік Джейсон, намагаючись врятувати ситуацію, влаштовується на нову роботу, але його начальник виявляється... батьком Саманти! Це відкриття запускає нову порцію безглуздих, але шалено веселих пригод.

До речі, якщо ви обожнюєте пригодницькі чи детективні стрічки, ми знайшли високорейтинговий детективний серіал, який колись дивились всі

"АТП Перевізники" (2024, Україна)

Серіал розповідає про пригоди двох водіїв-експедиторів Артема Горбача і Семена Зозулі, яких зіграли зірки українського екрана В'ячеслав Довженко і Володимир Гладкий. Вони доставляють вантажі в усі куточки нашої країни, зокрема й на прифронтові території. Герої не шукають пригод, але на дорозі потрапляють у несподівані історії, які завжди розрулюють.

"АТП Перевізники": дивіться онлайн трейлер серіалу

"АТП Перевізники" створили автори народного детективу "Дільничний з ДВРЗ": тут повна фура пригод і несподіваних історій про любов, дружбу і допомогу. Всі події – під класні саундтреки популярних українських музикантів.

Готуйтеся до небезпечних рейсів, ризикованих пригод і несподіваних романтичних поворотів разом з Артемом і Семеном! Не пропустіть прем'єру "АТП Перевізників" 24 березня о 20:00 на ICTV2!

"Слідопит" (Tracker, 2024)

Проєкт розповідає про експерта з виживання та приватного детектива Колтера Шоу, який подорожує Америкою, розкриваючи злочини та знаходячи зниклих людей. У своїй справі він покладається на гострий розум і досвід, і кожного разу Колтер розрулює будь-яку складну історію, витягуючи людей з будь-яких халеп. У головній ролі – відомий актор Джастін Гартлі.

"Слідопит": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал, знятий серед мальовничих пейзажів Канади, пропонує насичений екшен і інтригуючі сюжетні лінії, які не залишать байдужими шанувальників пригод.

"Наш прапор означає смерть" (Our Flag Means Death, 2022)

Цей комедійний пригодницький серіал пропонує несподіваний погляд на піратське життя. Головний герой, англійський аристократ Стід Боннет (Різ Дербі), вирішує кардинально змінити своє затишне та забезпечене життя, приєднавшись до команди піратів. Вихований у світі розкішних манер, Стід стикається з реальністю: на борту корабля морських розбійників його інтелект і галантність не викликають захоплення.

"Наш прапор означає смерть": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри всі труднощі, Боннет намагається створити на судні комфортну атмосферу, організовуючи розваги для піратів. Однак, щоб завоювати їхню повагу, йому доведеться пройти непростий шлях. Цей серіал стане чудовим вибором для тих, хто любить легкі, дотепні історії, наповнені пригодами та несподіваними поворотами.

"Останні з нас" (The Last of Us, 2023)

Події цього серіалу розгортаються у постапокаліптичному світі 2033 року, де пандемія знищила більшість населення. Джоел, один із небагатьох, хто вижив, отримує завдання супроводжувати дівчину Еллі через небезпечні території Америки.

"Останні з нас": дивіться онлайн трейлер серіалу

Їхній шлях сповнений загроз: від заражених монстрів до безжальних бандитів. Попри це, Джоел і Еллі поступово створюють нерозривний зв’язок, що допомагає їм виживати в жорстокому світі. Серіал зачіпає теми любові, втрат і сили людського духу, залишаючи глядачів у напрузі до самого фіналу.