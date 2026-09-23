Брэд Питт вновь сыграл роль Клиффа Бута: вышел трейлер спин-оффа "Однажды в Голливуде"

Легендарный каскадер Клифф Бут наконец-то возвращается на большие экраны. Фильм "Приключения Клиффа Бута" с Брэдом Питтом выйдет в кинотеатрах IMAX в ноябре, а на стриминговой платформе – в декабре.

Как сообщает Netflix, новый фильм о приключениях Клиффа Бута получил название The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Режиссером проекта выступил Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино.

Новый фильм о Клиффе Буте выйдет уже в декабре 2026 года

События картины разворачиваются в 1977 году – через восемь лет после того, как персонаж Брэда Питта столкнулся с сектой Мэнсона в "Однажды в Голливуде". Сказочная эпоха осталась в прошлом, и Лос-Анджелесу больше не нужен простой каскадер. Теперь Клифф Бут работает фиксером, решая темные дела голливудской элиты.

История начинается со звонка агента Карен Кросби, которую сыграла Элизабет Дебики. Она обращается к Буту от имени своего звездного клиента Чарли Питерса в исполнении Скотта Каана.

Вместо привычной уютной атмосферы зрителей ждет запутанный криминальный триллер, полный шантажа, убийств и драк с гангстерами. В фильме также появятся Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и Питер Веллер.

"Пприключения Клиффа Бута": смотрите трейлер фильма онлайн

Эксклюзивный двухнедельный прокат фильма в кинотеатрах IMAX по всему миру стартует 25 ноября.

В то же время релиз картины на платформе Netflix состоится уже 23 декабря, так что поклонники кинематографа получат настоящий подарок к праздникам.

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