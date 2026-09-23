Як повідомляє Netflix, нова стрічка про пригоди Кліффа Бута отримала назву The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Режисером проєкту виступив Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно.

Новий фільм про Кліффа Бута вийде вже у грудні 2026 року

Події стрічки розгортаються у 1977 році – через вісім років після того, як персонаж Бреда Пітта зіткнувся з сектою Менсона в "Одного разу в Голлівуді". Казкова епоха минула, і Лос-Анджелес більше не потребує простого каскадера. Тепер Кліфф Бут працює фіксером, вирішуючи темні справи голлівудської еліти.

Історія починається з дзвінка агента Карен Кросбі, яку зіграла Елізабет Дебікі. Вона звертається до Бута від імені свого зіркового клієнта Чарлі Пітерса у виконанні Скотта Каана.

Замість звичної затишної атмосфери, глядачів чекає заплутаний кримінальний трилер, сповнений шантажу, вбивств та бійок із гангстерами. У фільмі також з'являться Карла Ґуджіно, Яг'я Абдул-Матін II та Пітер Веллер.

"Нові злощасні пригоди Кліффа Бута": дивіться трейлер фільму онлайн

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Ексклюзивний двотижневий прокат фільму в кінотеатрах IMAX по всьому світу стартує 25 листопада.

Водночас реліз стрічки на платформі Netflix відбудеться вже 23 грудня, тож шанувальники кінематографа отримають справжній подарунок до свят.

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