Приквел и сиквел "Отряда самоубийц" получил персонажные постеры: фото взорвали сеть
Источник:твиттер DC
Сериал "Миротворец" (Peacemaker), премьеру которого ожидаем 13 января 2022 года, получил свои персонажные постеры. На них изображены главные персонажи одновременного приквела и сиквела "Отряда самоубийц", в частности Миротворец, Эмилия Харкорт, Виджиланте, Клемсон Мурн и др., а также орел Игли.
Персонаж Миротворец (настоящее имя Кристофер Смит) ранее вы могли видеть в блокбастере "Отряд самоубийц: миссия навылет" Джеймса Ганна. Там он сыграл роль антагониста.
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По характеру он отличается фанатичным стремлением к миру и готов любым способом добиться этого. Однако, на его пути попадаются множество абсурдных и комичных ситуаций.
Новый сериал будет иметь 8 эпизодов.
На постерах изображены главные персонажи сериала:
- Миротворец (Джон Сина);
- Эмилия Харкорт (Дженнифер Холленд);
- Виджиланте (Фредди Строма);
- Клемсон Мурн (Чаквуди Ивуджи);
- Джон Экономос (Стивен Эйджи);
- Леота Адебайо (Даниэль Брукс);
- орел Игли.
Персонажные постеры "Миротворца" / Фото из твитера DC
Напомним, ранее сервис HBO Max поделился полноценным трейлером к сериалу "Миротворец" от режиссера Джеймса Ганна. Кроме главных персонажей, в ролике показали Роберта Патрика, который самым известным зрителям по роли Т-1000 во втором "Терминаторе".
"Миротворец" 2022: смотрите трейлер к сериалу