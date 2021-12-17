Персонаж Миротворець (справжнє ім'я Крістофер Сміт) раніше ви могли бачити в блокбастері "Загін самогубців: місія навиліт" Джеймса Ганна. Там він зіграв роль антагоніста.

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За характером він відрізняється фанатичним прагненням до миру і готовий будь-яким способом досягти цього. Однак, на його шляху трапляються безліч абсурдних та комічних ситуацій.

Новий серіал матиме 8 епізодів.

На постерах зображені головні персонажі серіалу:

  • Миротворець (Джон Сіна);
  • Емілія Харкорт (Дженніфер Холленд);
  • Віджіланте (Фредді Строма);
  • Клемсон Мурн (Чаквуді Івуджі);
  • Джон Економос (Стівен Ейджі);
  • Леота Адебайо (Даніель Брукс);
  • орел Іглі.

Персонажні постери "Миротворця" / Фото з твітеру DC

Нагадаємо, раніше сервіс HBO Max поділився повноцінним трейлером до серіалу "Миротворець" від режисера Джеймса Ганна. Окрім головних персонажів, у ролику показали Роберта Патріка, який найвідомішим глядачам за роллю Т-1000 у другому "Термінаторі".

"Миротворець" 2022: дивіться трейлер до серіалу