Персонаж Миротворець (справжнє ім'я Крістофер Сміт) раніше ви могли бачити в блокбастері "Загін самогубців: місія навиліт" Джеймса Ганна. Там він зіграв роль антагоніста.
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За характером він відрізняється фанатичним прагненням до миру і готовий будь-яким способом досягти цього. Однак, на його шляху трапляються безліч абсурдних та комічних ситуацій.
Новий серіал матиме 8 епізодів.
На постерах зображені головні персонажі серіалу:
- Миротворець (Джон Сіна);
- Емілія Харкорт (Дженніфер Холленд);
- Віджіланте (Фредді Строма);
- Клемсон Мурн (Чаквуді Івуджі);
- Джон Економос (Стівен Ейджі);
- Леота Адебайо (Даніель Брукс);
- орел Іглі.
Персонажні постери "Миротворця" / Фото з твітеру DC
Нагадаємо, раніше сервіс HBO Max поділився повноцінним трейлером до серіалу "Миротворець" від режисера Джеймса Ганна. Окрім головних персонажів, у ролику показали Роберта Патріка, який найвідомішим глядачам за роллю Т-1000 у другому "Термінаторі".
"Миротворець" 2022: дивіться трейлер до серіалу