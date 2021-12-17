Персонаж Миротворец (настоящее имя Кристофер Смит) ранее вы могли видеть в блокбастере "Отряд самоубийц: миссия навылет" Джеймса Ганна. Там он сыграл роль антагониста.

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По характеру он отличается фанатичным стремлением к миру и готов любым способом добиться этого. Однако, на его пути попадаются множество абсурдных и комичных ситуаций.

Новый сериал будет иметь 8 эпизодов.

На постерах изображены главные персонажи сериала:

Миротворец (Джон Сина);

Эмилия Харкорт (Дженнифер Холленд);

Виджиланте (Фредди Строма);

Клемсон Мурн (Чаквуди Ивуджи);

Джон Экономос (Стивен Эйджи);

Леота Адебайо (Даниэль Брукс);

орел Игли.

Персонажные постеры "Миротворца" / Фото из твитера DC

Напомним, ранее сервис HBO Max поделился полноценным трейлером к сериалу "Миротворец" от режиссера Джеймса Ганна. Кроме главных персонажей, в ролике показали Роберта Патрика, который самым известным зрителям по роли Т-1000 во втором "Терминаторе".

"Миротворец" 2022: смотрите трейлер к сериалу