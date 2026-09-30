Любимый фильм принца Уильяма оказался совсем не таким, как все думали

Если кто-то думал, что принц Уильям по вечерам смотрит исторические драмы о монархах и поправляет корону, сидя на диване, то это не так. И вы точно не ожидали такого от монарха.

Как сообщает MIRROR, о своих киновкусовых предпочтениях принц Уэльский рассказал во время беседы с британским блогером Томасом Дюком. Уильям признался, что вообще одержим кино и мог бы говорить о нем часами, если бы в расписании наследника престола вдруг появилось немного свободного времени.

Уильям – поклонник Кристофера Нолана

Среди режиссеров принц особо выделил Кристофера Нолана. По словам Уильяма, ему нравится, как режиссер делает персонажей более сложными, мрачными и не слишком "легкомысленными".

Отдельно он похвалил "Оппенгеймера", назвал фильм фантастическим. Уильям признался, что ему импонирует мрачная сторона героев Нолана и глубина, которой часто не хватает более легким картинам.

Но больше всего его поразил "Темный рыцарь"

Самое сильное впечатление на Уильяма в свое время произвел "Темный рыцарь" 2008 года. Принц рассказал, что именно эта лента Нолана запомнилась ему больше всего. Он считает, что режиссер фактически перезапустил образ Бэтмена для нового поколения, а Хит Леджер создал невероятного Джокера.

Уильям также отметил атмосферу Готэма, напряжение и экшен, благодаря которым мир фильма казался убедительным.

"Темный рыцарь": смотреть трейлер

Фанаты так не ожидали

После того как отрывок интервью появился в TikTok, пользователи быстро подхватили тему. Один из комментаторов пошутил, что человечество дождалось обзора "Темного рыцаря" от принца Уильяма раньше, чем GTA VI.

Другие удивлялись самому факту, что у них есть общий любимый фильм с будущим королем.

Ранее мы уже рассказывали о любимом сериале королевской семьи. Может, и вы его любите.