Как сообщает Yahoo, в сериале "Медленные лошади" актер играет Джексона Лэмба – гениального, но крайне неряшливого руководителя подразделения MI5. Именно эта деталь, похоже, запомнилась принцу больше всего.

Олдман рассказал, что Уильям как-то пошутил: каждый раз, когда видит его героя на экране, ему хочется хорошенько его вымыть.

Камилла тоже не скрывала своей симпатии к сериалу. По словам актера, во время одной из встреч она сразу поинтересовалась, будет ли сериал продолжен.

Почему "Медленные лошади" так всех зацепили

"Медленные лошади": смотреть трейлер

Британский шпионский триллер рассказывает о проблемном подразделении MI5, куда попадают агенты, серьезно испортившие себе карьеру. Возглавляет эту команду Джексон Лэмб – умный, циничный и настолько неряшливый, что даже будущий король Великобритании не удержался от комментария.

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Сериал уже дошел до шестого сезона, стал одним из заметных хитов Apple TV+ и имеет 98% положительных оценок критиков на Rotten Tomatoes.

Интересно и то, что отношения Уильяма с Гарри Олдманом не ограничились обсуждением сериалов. В сентябре 2025 года именно принц вручил актеру рыцарский титул в Виндзорском замке за заслуги перед драматическим искусством. Олдман тогда признался, что церемония была для него очень эмоциональной.

Недавно Владимир Зеленский тоже рассказал о своих любимых фильмах.