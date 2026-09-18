Як повідомляє yahoo, у "Повільних конях" актор грає Джексона Лемба – геніального, але максимально неохайного керівника підрозділу MI5. Саме ця деталь, схоже, й запам'яталася принцу найбільше.

Олдман розповів, що Вільям якось пожартував: щоразу, коли бачить його героя на екрані, хоче добряче його вимити.

Камілла теж не приховувала своєї симпатії до серіалу. За словами актора, під час однієї із зустрічей вона одразу поцікавилася, чи буде шоу продовжуватися.

Чим "Повільні коні" так усіх зачепили

"Повільні коні": дивитись трейлер

Британський шпигунський трилер розповідає про проблемний підрозділ MI5, куди потрапляють агенти, що серйозно зіпсували собі кар'єру. Очолює цю компанію Джексон Лемб – розумний, цинічний і такий неохайний, що навіть майбутній король Британії не втримався від коментаря.

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Серіал уже дістався шостого сезону, став одним із помітних хітів Apple TV+ і має 98% позитивних оцінок критиків на Rotten Tomatoes.

Цікаво й те, що стосунки Вільяма з Гарі Олдманом не обмежилися обговоренням серіалів. У вересні 2025 року саме принц вручив акторові лицарське звання у Віндзорському замку за заслуги перед драматичним мистецтвом. Олдман тоді зізнався, що церемонія була для нього дуже емоційною.

Нещодавно Володимир Зеленський теж розповів про свої улюблені фільми.