Як повідомляє MIRROR, про свої кіновподобання принц Уельський розповів під час розмови з британським блогером Томасом Дюком. Вільям зізнався, що взагалі одержимий кіно і міг би говорити про нього годинами, якби в розкладі спадкоємця престолу раптом з’явилося трохи вільного часу.

Вільям – фанат Крістофера Нолана

Серед режисерів принц особливо виділив Крістофера Нолана. За словами Вільяма, йому подобається те, як режисер робить персонажів складнішими, темнішими й не надто "легковажними".

Окремо він похвалив "Оппенгеймера", назвавши фільм фантастичним. Вільям зізнався, що йому імпонує похмура сторона героїв Нолана та глибина, якої часто бракує більш легким картинам.

А найбільше його вразив "Темний лицар"

Найсильніше враження на Вільяма свого часу справив "Темний лицар" 2008 року. Принц розповів, що саме ця стрічка Нолана запам’яталася йому найбільше. Він вважає, що режисер фактично перезапустив образ Бетмена для нового покоління, а Гіт Леджер створив неймовірного Джокера.

Вільям також відзначив атмосферу Готема, напругу та екшен, завдяки яким світ фільму здавався переконливим.

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"Темний лицар": дивитись трейлер

Фанати такого не чекали

Після того як уривок інтерв’ю з’явився у TikTok, користувачі швидко підхопили тему. Один із коментаторів пожартував, що людство дочекалося огляду «Темного лицаря» від принца Вільяма раніше, ніж GTA VI.

Інші дивувалися самому факту, що мають спільний улюблений фільм із майбутнім королем.

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